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2 января, 03:32

Ида Галич объявила о второй помолвке

Ида Галич объявила о помолвке с Олегом Ледвичем

Ида Галич и Олег Ледвич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galichida

Ида Галич и Олег Ледвич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galichida

Популярный блогер Ида Галич начала Новый год с радостного события — она объявила о своей помолвке с Олегом Ледвичем. Новость. о предстоящей свадьбе Галич поделилась в программе «Новогодний Мечталлион».

«У меня есть новость, которую ещё никто не знает. Я снова стала невестой», — сказала Галич, показав помолвочное кольцо.

Для Иды этот брак станет вторым. О дате свадьбы блогерша пока не сообщила, но поклонники уже активно поздравляют пару в социальных сетях.

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А не так давно Галич поделилась новогодним подарком, который она сделала сама себе. Блогерша купила квартиру в одном из самых престижных районов Москвы.

Анатолий Цейко
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