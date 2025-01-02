Ида Галич объявила о второй помолвке
Ида Галич объявила о помолвке с Олегом Ледвичем
Ида Галич и Олег Ледвич. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galichida
Популярный блогер Ида Галич начала Новый год с радостного события — она объявила о своей помолвке с Олегом Ледвичем. Новость. о предстоящей свадьбе Галич поделилась в программе «Новогодний Мечталлион».
«У меня есть новость, которую ещё никто не знает. Я снова стала невестой», — сказала Галич, показав помолвочное кольцо.
Для Иды этот брак станет вторым. О дате свадьбы блогерша пока не сообщила, но поклонники уже активно поздравляют пару в социальных сетях.
А не так давно Галич поделилась новогодним подарком, который она сделала сама себе. Блогерша купила квартиру в одном из самых престижных районов Москвы.