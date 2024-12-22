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22 декабря, 20:27

«Мечта исполнилась»: Ида Галич сообщила о крупной покупке и показала фото с намёком

Ида Галич сообщила о покупке квартиры в одном из самых престижных районов Москвы

Телеведущая и блогер Ида Галич приобрела новую квартиру в центре Москвы. Для этого звезде пришлось распрощаться с роскошным автомобилем и продать один из объектов недвижимости. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

На опубликованном фото блогер запечатлела прогулку на пересечении улицы Воздвиженки и Романова переулка, где находятся элитные жилые комплексы. Галич призналась, что всегда мечтала о жилье в центре города. Однако на пути к этой цели ей пришлось пройти через несколько неудачных сделок.

Галич намекнула на элитное расположение нового жилища. Обложка © Telegram / IdaGalich

Галич намекнула на элитное расположение нового жилища. Обложка © Telegram / IdaGalich

«Хотела поделиться. Исполнилась моя большая мечта. <…> Я хорошо работала, продала одну из квартир, свою дорогущую машину ииии... скоро ремонт», — написала блогер.

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Ранее Ида Галич поделилась с подписчиками историей о том, как она выглядела и чувствовала себя после рождения первенца. Ида показала откровенное фото в белье, на котором запечатлена с лишними 28 килограммами.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galichida

Тимур Хингеев
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