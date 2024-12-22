«Мечта исполнилась»: Ида Галич сообщила о крупной покупке и показала фото с намёком
Ида Галич сообщила о покупке квартиры в одном из самых престижных районов Москвы
Телеведущая и блогер Ида Галич приобрела новую квартиру в центре Москвы. Для этого звезде пришлось распрощаться с роскошным автомобилем и продать один из объектов недвижимости. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.
На опубликованном фото блогер запечатлела прогулку на пересечении улицы Воздвиженки и Романова переулка, где находятся элитные жилые комплексы. Галич призналась, что всегда мечтала о жилье в центре города. Однако на пути к этой цели ей пришлось пройти через несколько неудачных сделок.
Галич намекнула на элитное расположение нового жилища. Обложка © Telegram / IdaGalich
«Хотела поделиться. Исполнилась моя большая мечта. <…> Я хорошо работала, продала одну из квартир, свою дорогущую машину ииии... скоро ремонт», — написала блогер.
Ранее Ида Галич поделилась с подписчиками историей о том, как она выглядела и чувствовала себя после рождения первенца. Ида показала откровенное фото в белье, на котором запечатлена с лишними 28 килограммами.
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