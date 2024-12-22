«Мечта исполнилась»: Ида Галич сообщила о крупной покупке и показала фото с намёком

Телеведущая и блогер Ида Галич приобрела новую квартиру в центре Москвы. Для этого звезде пришлось распрощаться с роскошным автомобилем и продать один из объектов недвижимости. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.

На опубликованном фото блогер запечатлела прогулку на пересечении улицы Воздвиженки и Романова переулка, где находятся элитные жилые комплексы. Галич призналась, что всегда мечтала о жилье в центре города. Однако на пути к этой цели ей пришлось пройти через несколько неудачных сделок.

Галич намекнула на элитное расположение нового жилища. Обложка © Telegram / IdaGalich

«Хотела поделиться. Исполнилась моя большая мечта. <…> Я хорошо работала, продала одну из квартир, свою дорогущую машину ииии... скоро ремонт», — написала блогер.