Эксперты назвали стоимость самой дорогой квартиры в новостройках в Москве

В 2024 году на московском рынке новостроек зафиксировали самую дорогую квартиру в старых границах города. Её предлагали купить за астрономическую сумму в 3,3 миллиарда рублей, что в тысячу раз превышает цену наиболее дешёвого лота. Об этом сообщает РИА «Новости Недвижимость», ссылаясь на пресс-службу платформы bnMAP.pro.

По данным экспертов, самой дорогой квартирой в 2024 году стала недвижимость в элитном жилом комплексе на 3-м Обыденском переулке, с площадью 433 квадратных метра. Её стоимость составила 3,289 миллиарда рублей, что значительно превышает цены большинства объектов на рынке. На втором месте оказалась квартира с площадью 349 квадратных метров, расположенная в том же комплексе, её цена составила почти 2,8 миллиарда рублей. Замкнули тройку лидеров апартаменты на 1-й Тверской-Ямской улице: квартира площадью около 1,1 тысячи квадратных метров была предложена за 2,7 миллиарда рублей.

В целом, по данным bnMAP.pro, в топ-10 самых дорогих объектов на рынке в 2024 году вошли предложения стоимостью от 2,2 миллиарда рублей. Все эти объекты располагались в центральных районах Москвы: Хамовники, Якиманка, Тверской и Пресненский. Специалисты подчеркивают, что высокие цены объясняются не только элитным расположением, но и качеством строительства и отделки, а также наличием всех необходимых удобств для комфортного проживания.

Однако среди предложений можно найти и более доступные лоты. Например, самые дешёвые квартиры в сегменте новостроек — это апартаменты площадью чуть более 10 «квадратов» в комплексе на юго-востоке Москвы. Цена таких объектов значительно ниже — от 3,29 миллиона рублей.

«Самые дешёвые предложения, как правило, имеют минимальную площадь и ориентированы скорее на сдачу в краткосрочную аренду, чем на постоянное проживание», — рассказал представитель компании. По его словам, такие объекты часто предлагаются с отделкой и имеют статус апартаментов — это также влияет на их стоимость. Он добавил, что подобные квартиры могут стать хорошим вариантом для тех, кто ищет жильё на короткие сроки или инвестирует в рынок аренды.