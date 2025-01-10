«Сквозь года»: Гагарина в третий раз приехала на Мальдивы с дочерью Мией
Полина Гагарина опубликовала фото с дочерью Мией на Мальдивах
Российская певица Полина Гагарина опубликовала новые снимки с дочерью Мией, сделанные во время отпуска на Мальдивах. Артистка не скрывает своей привязанности к этому уголку мира, нежно называя его «тихой гаванью». В этом году она снова вернулась на тот же пляж, где ранее отдыхала с дочерью. Гагарина поделилась серией фотографий, запечатлевших их радостные моменты в разные годы.
«Сквозь года: 2025, 2022, 2021», — подписала фотографии артистка у себя в социальных сетях.
Кроме того, Гагарина провела для своих подписчиков виртуальную экскурсию, продемонстрировав великолепный белоснежный пляж, воды Индийского океана, просторные апартаменты, личный бассейн и уютный балкон. Фолловеры, кстати, отметили, что 37-летняя певица выглядит потрясающе.
Ранее Гагарина впервые подробно рассказала о своей семилетней дочери Мии, которую она воспитывает совместно с экс-супругом Дмитрием Исхаковым. Пара долгое время скрывала ребёнка от общественности, но недавно певица решила приоткрыть завесу жизни девочки. Оказалось, что Мия идёт по пути своей знаменитой матери: она посещает музыкальную школу, занимается танцами и активно готовится к соревнованиям.
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