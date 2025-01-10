Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 11:45

«Сквозь года»: Гагарина в третий раз приехала на Мальдивы с дочерью Мией

Полина Гагарина опубликовала фото с дочерью Мией на Мальдивах

Российская певица Полина Гагарина опубликовала новые снимки с дочерью Мией, сделанные во время отпуска на Мальдивах. Артистка не скрывает своей привязанности к этому уголку мира, нежно называя его «тихой гаванью». В этом году она снова вернулась на тот же пляж, где ранее отдыхала с дочерью. Гагарина поделилась серией фотографий, запечатлевших их радостные моменты в разные годы.

  • Отдых Гагариной в 2025. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
    Отдых Гагариной в 2025. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
  • Отдых Гагариной в 2022. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
    Отдых Гагариной в 2022. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
  • Отдых Гагариной в 2021. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987
    Отдых Гагариной в 2021. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Отдых Гагариной в 2025. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

1 / 3

«Сквозь года: 2025, 2022, 2021», — подписала фотографии артистка у себя в социальных сетях.

Кроме того, Гагарина провела для своих подписчиков виртуальную экскурсию, продемонстрировав великолепный белоснежный пляж, воды Индийского океана, просторные апартаменты, личный бассейн и уютный балкон. Фолловеры, кстати, отметили, что 37-летняя певица выглядит потрясающе.

«Изменила музыкальный стиль»: Названа лучшая певица 2024 года
«Изменила музыкальный стиль»: Названа лучшая певица 2024 года

Ранее Гагарина впервые подробно рассказала о своей семилетней дочери Мии, которую она воспитывает совместно с экс-супругом Дмитрием Исхаковым. Пара долгое время скрывала ребёнка от общественности, но недавно певица решила приоткрыть завесу жизни девочки. Оказалось, что Мия идёт по пути своей знаменитой матери: она посещает музыкальную школу, занимается танцами и активно готовится к соревнованиям.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gagara1987

Александра Мышляева
  • Новости
  • Полина Гагарина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar