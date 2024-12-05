«Изменила музыкальный стиль»: Названа лучшая певица 2024 года

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал Полину Гагарину лучшей певицей 2024 года. В интервью NEWS.ru эксперт отметил, что артистка изменила свой музыкальный стиль, добавив в него элементы попсово-фолковых композиций с национальными традициями. Это новшество, по мнению критика, придаёт её творчеству уникальное звучание и делает его особенно привлекательным для широкой аудитории.

Гагарина, которая уже более 20 лет на сцене, в этом году достигла новой вершины в своей карьере, собрав стадионный концерт. Бабичев подчеркнул, что это событие стало значимой вехой в творческом пути певицы и символизирует её непрерывное развитие как артиста: ​​«Она в этом году изменила музыкальный стиль, решила делать что-то попсово-фолковое с какими-то национальными традициями, с классным звучанием, что ей очень идёт».

Критик также отметил, что в российской музыкальной индустрии 2024 года было не так много ярких событий. Например, коллаборация группы «Ленинград» и Инстасамки, несмотря на громкие анонсы, не оправдала ожиданий и быстро потеряла интерес публики. Однако, по словам Бабичева, коллективы «Три дня дождя» и «Комната культуры» заслуживают внимания как лучшие музыкальные группы года.

Кроме того, критик упомянул Татьяну Куртукову, которая, хотя и не стала певицей года, отметилась успешным релизом «Матушка». Бабичев считает, что 2024 год стал для Куртуковой временем становления и укрепления её позиции на российской эстраде.

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве, и с ранних лет проявила яркий талант. В 2003 году она стала победительницей популярного проекта «Фабрика звёзд-2», что стало началом её успешной музыкальной карьеры. В 2005 году Гагарина приняла участие в конкурсе «Новая волна», где заняла третье место, укрепив свою репутацию талантливой исполнительницы.

Одним из самых значимых достижений в карьере Полины стало участие в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2015», где она представила Россию и заняла второе место. Этот успех принёс ей международное признание и множество новых поклонников по всему миру. Помимо музыкальной карьеры, Полина Гагарина активно занимается актёрской деятельностью, участвуя в кино, телевидении и озвучивании.