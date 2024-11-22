«По стопам матери»: Полина Гагарина рассказала, чем занимается её дочь

Известная российская певица Полина Гагарина впервые подробно рассказала о жизни своей семилетней дочери Мии, которую она воспитывает вместе с бывшим мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает WomanHit. Долгое время пара скрывала ребёнка от внимания общественности, но недавно певица решила поделиться некоторыми аспектами жизни девочки.

Мия, как выяснилось, идёт по стопам своей звёздной матери. Девочка учится в музыкальной школе, занимается танцами и активно готовится к соревнованиям. Помимо этого, у неё есть репетитор по английскому языку. Несмотря на плотный график, Мия с удовольствием занимается всеми этими делами. «Нагрузка серьёзная, но ей всё нравится», — поделилась Гагарина в соцсетях.

Поклонники певицы впервые увидели Мию на сольном концерте Полины в Москве, где девочка вышла на сцену вместе с мамой. С тех пор Гагарина стала чаще публиковать фотографии и видео с дочерью, показывая, как она растёт и развивается.

Напомним, Мия родилась в 2017 году, когда Полина была замужем за Дмитрием Исхаковым. Пара рассталась в 2020 году, но продолжает совместно воспитывать дочь. У Полины также есть 17-летний сын Андрей от предыдущего брака с актером Петром Кисловым.