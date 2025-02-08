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8 февраля, 19:20

Мари Краймбрери выступила впервые после объявления о беременности, оголив живот

Певица Мари Краймбрери на Big Love Show, облачённая в длинное белое платье, впервые выступила на публике и продемонстрировала поклонникам свой живот. Кадры с выступления публикует наши коллеги из Super.

Беременная Мари Краймбрери впервые на шоу. Видео © Telegram/Super.ru

В ходе экстремального выступления артистка едва взобралась на высокий камень для своего выступления. Слезть с него беременной певице помогала команда шоу.

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Напомним, 4 февраля стало известно, что российские артисты Дава (настоящее имя Давид Манукян) и Мари Краймбрери (Марина Жадан) готовятся стать родителями. Певица сообщила об этом в запрещённой соцсети.

Слухи о том, что исполнителица хитов «Пряталась в ванной» и «Океан» ожидает ребёнка, ходили уже давно, после пара подтвердила эту информацию, выложив совместные фотографии в соцсети. На одном из видео Мари с нежностью обнимает свой заметно округлившийся живот.

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YouTube / WeiT Media

Лия Мурадьян
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