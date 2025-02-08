Мари Краймбрери выступила впервые после объявления о беременности, оголив живот
Певица Мари Краймбрери на Big Love Show, облачённая в длинное белое платье, впервые выступила на публике и продемонстрировала поклонникам свой живот. Кадры с выступления публикует наши коллеги из Super.
Беременная Мари Краймбрери впервые на шоу. Видео © Telegram/Super.ru
В ходе экстремального выступления артистка едва взобралась на высокий камень для своего выступления. Слезть с него беременной певице помогала команда шоу.
Напомним, 4 февраля стало известно, что российские артисты Дава (настоящее имя Давид Манукян) и Мари Краймбрери (Марина Жадан) готовятся стать родителями. Певица сообщила об этом в запрещённой соцсети.
Слухи о том, что исполнителица хитов «Пряталась в ванной» и «Океан» ожидает ребёнка, ходили уже давно, после пара подтвердила эту информацию, выложив совместные фотографии в соцсети. На одном из видео Мари с нежностью обнимает свой заметно округлившийся живот.
YouTube / WeiT Media