Мари Краймбрери выступила впервые после объявления о беременности, оголив живот

Певица Мари Краймбрери на Big Love Show, облачённая в длинное белое платье, впервые выступила на публике и продемонстрировала поклонникам свой живот. Кадры с выступления публикует наши коллеги из Super.

Беременная Мари Краймбрери впервые на шоу. Видео © Telegram/Super.ru

В ходе экстремального выступления артистка едва взобралась на высокий камень для своего выступления. Слезть с него беременной певице помогала команда шоу.

Напомним, 4 февраля стало известно, что российские артисты Дава (настоящее имя Давид Манукян) и Мари Краймбрери (Марина Жадан) готовятся стать родителями. Певица сообщила об этом в запрещённой соцсети.