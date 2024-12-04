Бузова резко набрала вес после слов о планах родить ребёнка в 2025 году

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, вновь оказалась в центре внимания после своего появления в новогоднем выпуске шоу Comedy Club в эффектном золотом платье в пол. Как сообщает портал 7дней, несмотря на яркий образ, поклонники и СМИ заметили изменения в её фигуре — артистка заметно поправилась. Причиной этому послужили съёмки во втором сезоне проекта «Сокровища императора» в Китае. Напряжённый график не оставил времени для занятий спортом, а вечерние перекусы лишь усугубили проблему.

Бузова сама призналась в прибавке веса, объяснив, что сбросить лишние килограммы пока не удаётся из-за плотного рабочего графика. Сейчас она активно занята подготовкой к главной роли в романтической комедии «Равиоли Оли», которая выйдет на экраны в следующем году.

Недавно певица посетила свадебный салон, где выбирала платье, что вызвало волну слухов о её возможном замужестве. Однако Бузова объяснила, что примерка была частью подготовки к съёмкам нового фильма. Поэтому свадьба, если и состоится, то только на большом экране.

Ну а пока она искренне радуется своей первой главной роли и уверена, что покорит российский кинематограф, как до этого сделала с телевидением и сценой. «Я теперь на все смотрю по-другому. Как киноактриса! Через призму кинокамеры. И теперь кинокорм приобрёл для меня особое значение. Он, безусловно, всегда был в моей жизни, потому что я 20 лет на телевидении — были и съёмки, и клипы, и эпизоды. Но кинокорм для киноактрисы — это вообще другая история, — смеётся Оля. — У меня есть свой вагончик, у меня есть райдер! Кинорайдер! Стульчик с моим именем и фамилией. Киностульчик! Я теперь к каждому слову буду подставлять «кино», звучит очень козырно. Исполняется моя мечта».

Ольга Бузова на днях объявила, что собирается в 2025 году выйти замуж и родить ребёнка. Имя будущего супруга певица не называла, но многие подозревают, что им может стать Олег Майами, с которым у артистки недавно вышла совместная песня. Интерес к личной жизни Бузовой подогрел и её недавний концерт, посвящённый 8-летию творческой деятельности. На этом мероприятии певица поделилась планами на 2025 год, который обещает быть насыщенным событиями в её личной жизни.