«Часть игры»: Психолог уличила Бузову в неискренности «со своими людьми»
Психолог Рублёва: Ольга Бузова заигралась, оберегая свою честь
Ольга Бузова. Фото © Telegram / byzovahouse
Психолог Катерина Рублёва считает, что Ольга Бузова заигралась, оберегая свою честь. Так она прокомментировала недавнее интервью артистки, которая заявила, что в 2024 году хоть и ходила на свидания, но ни одному мужчине не позволила себя поцеловать.
«Бузова — не просто певица, она бренд, тщательно созданный и поддерживаемый. Она понимает, что публичный образ — это не только песни и шоу, но и скандалы, которые подогревают интерес. Защита чести в её случае — это часть игры», — высказалась психолог в интервью порталу «Страсти».
Рублёва также отметила, что исполнительница хита «Розовые очки» использует защиту своей чести как часть стратегии. Она создаёт вокруг себя целую драму, чтобы привлечь внимание россиян. Порой певица может даже раздувать из мухи слона, чтобы получить очередную порцию шумихи вокруг своей персоны.
Стоит отметить, что свидания Бузовой всё-таки принесли свои плоды. В личной жизни знаменитости, кажется, наметились перемены к лучшему. Ранее Life.ru писал о её новом избраннике. Сердце певицы завоевал судебный пристав из Сочи Роман Литаров. Вместе с ним она проводила время на Красной Поляне в начале января. Ходят слухи, что это не просто очередной любовник, а будущий муж ведущей. Долгожданное замужество в 2025 году предрекла Бузовой и ясновидящая.