«Часть игры»: Психолог уличила Бузову в неискренности «со своими людьми»

Психолог Катерина Рублёва считает, что Ольга Бузова заигралась, оберегая свою честь. Так она прокомментировала недавнее интервью артистки, которая заявила, что в 2024 году хоть и ходила на свидания, но ни одному мужчине не позволила себя поцеловать.

«Бузова — не просто певица, она бренд, тщательно созданный и поддерживаемый. Она понимает, что публичный образ — это не только песни и шоу, но и скандалы, которые подогревают интерес. Защита чести в её случае — это часть игры», — высказалась психолог в интервью порталу «Страсти».