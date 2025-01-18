Бузова похвасталась новогодним подарком почти за 1 млн рублей

Телеведущая Ольга Бузова побаловала себя новогодним подарком на 853 тысячи рублей. Певица рассказала в соцсетях, что купила две брендовые сумки и туфли.

Туфли Бузовой. Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; входит в корпорацию Meta, признанной экстремистской в России) / buzova86

В частности, Бузова приобрела коричневую сумку итальянской марки Miu Miu, принадлежащей бренду Prada. Стоимость этого изделия на официальном сайте составляет 3,3 тысячи евро (около 350 тысяч рублей). Также артистка пополнила гардероб туфлями и сумкой от Jimmy Choo. Обувь стоила 975 евро (примерно 103 тысячи рублей), а сумка обошлась в 3795 евро (примерно 401 тысяча рублей).