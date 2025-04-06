«Милейший»: Беременная Ида Галич дала потрогать живот Конору Макгрегору в Дубае

«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится львом, а я телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток в моей жизни», — поделилась Галич.

Напомним, что в конце января Ида Галич объявила о своей беременности. Для девушки это будет уже второй ребёнок. Сейчас она также воспитывает сына Леона от первого мужа Алана Басиева. В Антарктиде во время гендер-парти блогер объявила, что ждёт девочку. Также телеведущая активно готовится к свадьбе со своим бойфрендом Олегом Ледвичем. Галич отметила, что очень счастлива и давно планировала эту беременность.