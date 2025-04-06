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6 апреля, 09:11

«Милейший»: Беременная Ида Галич дала потрогать живот Конору Макгрегору в Дубае

Беременная блогер Ида Галич дала потрогать живот бойцу Конору Макгрегору в ОАЭ

Конор Макгрегор и Ида Галич. Обложка © Telegram / IdaGalich

Конор Макгрегор и Ида Галич. Обложка © Telegram / IdaGalich

Российская видеоблогерша Ида Галич на отдыхе в Дубае встретила знаменитого бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Об этой короткой, но милой встрече телеведущая сообщила в своём телеграм-канале.

Конор Макгрегор погладил живот Иды Галич. Видео © Telegram / IdaGalich

Макгрегор нежно погладил Галич по животу. Кроме того, блогер и спортсмен обсудили знаки Зодиака своих детей.

«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится львом, а я телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток в моей жизни», — поделилась Галич.

Кофе, роллы и вино: У хейтеров «подгорело» от «беременной диеты» Иды Галич
Кофе, роллы и вино: У хейтеров «подгорело» от «беременной диеты» Иды Галич

Напомним, что в конце января Ида Галич объявила о своей беременности. Для девушки это будет уже второй ребёнок. Сейчас она также воспитывает сына Леона от первого мужа Алана Басиева. В Антарктиде во время гендер-парти блогер объявила, что ждёт девочку. Также телеведущая активно готовится к свадьбе со своим бойфрендом Олегом Ледвичем. Галич отметила, что очень счастлива и давно планировала эту беременность.

Дарья Нарыкова
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