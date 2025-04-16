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16 апреля, 20:52

Солист Coldplay Крис Мартин спел для фаната из России на концерте

Солист группы Coldplay Крис Мартин во время концерта в Сеуле спел песню специально для своего фаната из России. Он также не исключил возможность выступления рок-группы в нашей стране в будущем.

Крис обратился к одному из зрителей и спросил, откуда он. Когда тот показал телефон с надписью RUS, Мартин тепло его приветствовал со сцены.

Крис Мартин в Сеуле спел для фаната из России. Видео © Telegram / SHOT

«Добро пожаловать, мой прекрасный брат», — сказал Крис Мартин.

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Другие зрители тоже поддержали молодого человека криками «Россия!» и «Наши!». Эмоции захватили россиянина, он даже прослезился. В этот момент вокалист группы в импровизации добавил, что однажды они могут провести концерт в России.

Напомним, что в этом году Россию посетят около десяти западных исполнителей. Об этом ранее сообщила гендиректор агентства Say Agency Анна Субчёва.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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