Около десяти западных артистов приедут выступать в Россию в 2025 году

В 2025 году Россию посетят около десяти западных исполнителей. Об этом сообщила гендиректор агентства Say Agency Анна Субчёва. Организаторы концертов американских рэперов DaBaby и Offset уже работают над новым списком звёзд.

«Мы готовим выступления исполнителей из США и Европы в самых разных жанрах. В этом году планируем несколько туров, и один из них скоро анонсируем», — цитируют Субчёву «Известия».

Она добавила, что из-за контрактных обязательств не может раскрыть имена артистов до официального объявления. Но отметила, что изменения в политической обстановке способствуют упрощению процессов.

В конце февраля в Москве прошёл концерт Джонатана Кирка, известного как DaBaby. Это было его первое выступление в России. Другие организаторы также ведут переговоры о приездах зарубежных артистов, включая корейские и китайские группы.