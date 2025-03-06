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6 марта, 05:06

Около десяти западных артистов приедут выступать в Россию в 2025 году

В 2025 году Россию посетят около десяти западных исполнителей. Об этом сообщила гендиректор агентства Say Agency Анна Субчёва. Организаторы концертов американских рэперов DaBaby и Offset уже работают над новым списком звёзд.

«Мы готовим выступления исполнителей из США и Европы в самых разных жанрах. В этом году планируем несколько туров, и один из них скоро анонсируем», — цитируют Субчёву «Известия».

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Она добавила, что из-за контрактных обязательств не может раскрыть имена артистов до официального объявления. Но отметила, что изменения в политической обстановке способствуют упрощению процессов.

В конце февраля в Москве прошёл концерт Джонатана Кирка, известного как DaBaby. Это было его первое выступление в России. Другие организаторы также ведут переговоры о приездах зарубежных артистов, включая корейские и китайские группы.

Как сообщал Life.ru, американский рэпер Offset выступит в России 18 апреля. Его гонорар за выступление составит 500 тысяч долларов.

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Freepik / Drazen Zigic

Лия Мурадьян
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