Около десяти западных артистов приедут выступать в Россию в 2025 году
В 2025 году Россию посетят около десяти западных исполнителей. Об этом сообщила гендиректор агентства Say Agency Анна Субчёва. Организаторы концертов американских рэперов DaBaby и Offset уже работают над новым списком звёзд.
«Мы готовим выступления исполнителей из США и Европы в самых разных жанрах. В этом году планируем несколько туров, и один из них скоро анонсируем», — цитируют Субчёву «Известия».
Она добавила, что из-за контрактных обязательств не может раскрыть имена артистов до официального объявления. Но отметила, что изменения в политической обстановке способствуют упрощению процессов.
В конце февраля в Москве прошёл концерт Джонатана Кирка, известного как DaBaby. Это было его первое выступление в России. Другие организаторы также ведут переговоры о приездах зарубежных артистов, включая корейские и китайские группы.
Как сообщал Life.ru, американский рэпер Offset выступит в России 18 апреля. Его гонорар за выступление составит 500 тысяч долларов.
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