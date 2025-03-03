Знаменитый американский рэпер даст концерт в России за $500 тысяч и море кукурузных хлопьев

Американский рэпер Offset приедет в Россию. Киари Кендрелл Сифус даст концерт 18 апреля, пишет Mash.

Гонорар артиста составит 500 тысяч долларов. Переговоры с экс-участником группы Migos велись с осени прошлого года. Offset уже выступал в РФ в 2019 году.

В райдере рэпера есть необычный пункт: он просит очень много кукурузных хлопьев российского производства. На разогреве у американца выступит рэпер Toxi$ (Токсис, Андрей Смелянский).