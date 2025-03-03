Знаменитый американский рэпер даст концерт в России за $500 тысяч и море кукурузных хлопьев
Mash: Американский рэпер Offset выступит в России с концертом 18 апреля
Offset. Обложка © Wikipedia
Американский рэпер Offset приедет в Россию. Киари Кендрелл Сифус даст концерт 18 апреля, пишет Mash.
Гонорар артиста составит 500 тысяч долларов. Переговоры с экс-участником группы Migos велись с осени прошлого года. Offset уже выступал в РФ в 2019 году.
В райдере рэпера есть необычный пункт: он просит очень много кукурузных хлопьев российского производства. На разогреве у американца выступит рэпер Toxi$ (Токсис, Андрей Смелянский).
В состав хип-хоп группы Migos входили Quavo, Offset и Takeoff. Quavo — родной дядя Takeoff. Последний был убит 1 ноября 2022 года, после чего группа распалась. Offset женат на американской рэперше Карди Би, у пары двое детей.