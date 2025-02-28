Американский рэпер въехал в Москву на чемодане и спел «Валенки» со встретившим его ансамблем

Ансамбль с песней «Валенки» встретил в московском аэропорту Внуково американского рэпера DaBaby. Исполнитель не растерялся и стал подпевать по-русски, сообщает Telegram-канал Mash.

Джонатан Кирк (настоящее имя рэпера) летел с пересадкой в Стамбуле. Исполнитель въехал в Москву верхом на чемодане. Кирка встречали Саня из Кемерово с баяном, его земляк Дима и певица из Нижнего Новгорода Арина, а также Ярик из Твери, который играл на балалайке.

Рэпер DaBaby в Москве. Видео © Telegram / Mash

«В России супер, только чутка холодно», — сказал журналистам рэпер и уехал готовиться к концерту.