Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 00:52

Американский рэпер въехал в Москву на чемодане и спел «Валенки» со встретившим его ансамблем

Рэпер DaBaby спел «Валенки» с российским ансамблем в аэропорту Внуково

Американский рэпер DaBaby. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dababy

Американский рэпер DaBaby. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dababy

Ансамбль с песней «Валенки» встретил в московском аэропорту Внуково американского рэпера DaBaby. Исполнитель не растерялся и стал подпевать по-русски, сообщает Telegram-канал Mash.

Джонатан Кирк (настоящее имя рэпера) летел с пересадкой в Стамбуле. Исполнитель въехал в Москву верхом на чемодане. Кирка встречали Саня из Кемерово с баяном, его земляк Дима и певица из Нижнего Новгорода Арина, а также Ярик из Твери, который играл на балалайке.

Рэпер DaBaby в Москве. Видео © Telegram / Mash

«В России супер, только чутка холодно», — сказал журналистам рэпер и уехал готовиться к концерту.

«Далеко не поедем»: Рэпер YA3 перепутал Казань с Казахстаном и отказался выступать «вне России»
«Далеко не поедем»: Рэпер YA3 перепутал Казань с Казахстаном и отказался выступать «вне России»

Ранее Life.ru сообщал о необычном райдере американского певца DaBaby, который выступит в Москве 28 февраля. Среди обязательных пунктов рэпер выделил несколько килограммов начос и 15 упаковок с мармеладными мишками Haribo. Жить музыкант готов только в пятизвёздочном отеле, а лететь — исключительно бизнес-классом.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar