Рэпер DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек для выступления в Москве
Mash: В райдере рэпера DaBaby оказалось несколько кг начос и 15 пачек мармелада
Американский рэпер DaBaby. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dababy
Стал известен райдер американского рэпера DaBaby, который проведёт концерт в Москве в конце февраля. Исполнитель заявил, что это будет первая его поездка в Россию, и призвал как можно скорее приобретать билеты.
«Как дела, Москва? Это будет моя первая поездка в Россию. На сцене VK Stadium 28 февраля — будет невероятно. Покупайте билеты на шоу», — заявил музыкант в соцсетях.
Как пишет Mash, райдер артиста оказался довольно забавным. Среди обязательных пунктов рэпер выделил несколько килограммов начос и 15 упаковок с мармеладными мишками Haribo. Жить музыкант готов только в пятизвёздочном отеле, а лететь исключительно бизнес-классом.
Напомним, в конце января рэпер DaBaby анонсировал концерт в Москве, назначенный на 28 февраля. Если концерт всё же состоится, он станет вторым американским артистом такого уровня, который выступит в стране после начала специальной военной операции. Его гонорар, вероятно, составит приблизительно 500 тысяч долларов.