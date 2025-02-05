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Регион
5 февраля, 09:47

Рэпер DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек для выступления в Москве

Mash: В райдере рэпера DaBaby оказалось несколько кг начос и 15 пачек мармелада

Американский рэпер DaBaby. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dababy

Американский рэпер DaBaby. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / dababy

Стал известен райдер американского рэпера DaBaby, который проведёт концерт в Москве в конце февраля. Исполнитель заявил, что это будет первая его поездка в Россию, и призвал как можно скорее приобретать билеты.

«Как дела, Москва? Это будет моя первая поездка в Россию. На сцене VK Stadium 28 февраля — будет невероятно. Покупайте билеты на шоу», — заявил музыкант в соцсетях.

Как пишет Mash, райдер артиста оказался довольно забавным. Среди обязательных пунктов рэпер выделил несколько килограммов начос и 15 упаковок с мармеладными мишками Haribo. Жить музыкант готов только в пятизвёздочном отеле, а лететь исключительно бизнес-классом.

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Напомним, в конце января рэпер DaBaby анонсировал концерт в Москве, назначенный на 28 февраля. Если концерт всё же состоится, он станет вторым американским артистом такого уровня, который выступит в стране после начала специальной военной операции. Его гонорар, вероятно, составит приблизительно 500 тысяч долларов.

Мария Любицкая
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