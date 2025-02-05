Рэпер DaBaby потребовал 15 пачек мармеладных мишек для выступления в Москве

Стал известен райдер американского рэпера DaBaby, который проведёт концерт в Москве в конце февраля. Исполнитель заявил, что это будет первая его поездка в Россию, и призвал как можно скорее приобретать билеты.

«Как дела, Москва? Это будет моя первая поездка в Россию. На сцене VK Stadium 28 февраля — будет невероятно. Покупайте билеты на шоу», — заявил музыкант в соцсетях.

Как пишет Mash, райдер артиста оказался довольно забавным. Среди обязательных пунктов рэпер выделил несколько килограммов начос и 15 упаковок с мармеладными мишками Haribo. Жить музыкант готов только в пятизвёздочном отеле, а лететь исключительно бизнес-классом.