«Далеко не поедем»: Рэпер YA3 перепутал Казань с Казахстаном и отказался выступать «вне России»

Рэп-исполнитель YA3 из Якутска отменил запланированный концерт в Казани по очень странной причине. Парень заявил, что у него нет загранпаспорта, поэтому он не сможет попасть в Татарстан. Как стало известно Mash Iptash, Егор Слепцов — именно так зовут музыканта — судя по всему, не дружит с географией и считает столицу Республики Татарстан отдельным государством.

Рэпер должен был выступать в клубе «Базар» в марте текущего года. Организаторы согласовали все детали, подготовили афишу, но буквально на днях стало известно, что артист отменил шоу. Причиной тому стало нежелание музыканта «покидать пределы страны» — когда YA3 звонил бронировать билеты, он гордо заявил, что ездит с турами только по России. Когда парнишке попытались доказать, что Казань — всё ещё часть его большой и необъятной родины, он даже слушать не стал.

«Говорят, то что далеко не поедем, потому что это не в России находится. Возможно, он путает с Казахстаном, то есть поэтому говорит, что русский и не поедет. В России выступает. Билеты ещё не успели продать», — рассказали организаторы из Казани.

YA3 родился в Якутии, свою скандальную славу приобрёл благодаря YouTube-шоу, где «спрашивают за шмот». Там он уверенно хвастался, что основал собственный лейбл и даже сотрудничает с артистами.