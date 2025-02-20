Рэпер Drake облачился в куртку дизайнера из Екатеринбурга для нового видео

Куртка и штаны модного дизайнера из Екатеринбурга Анны Селивановой попали в промо альбом американского рэпера Drake, сообщает SHOT. Её представитель рассказал, что музыкант — не первая звезда, которая обращается к российскому модельеру.

Американский музыкант появился в одежде от российского дизайнера. Видео © Х / Driszzy

Одежда от Анны Селивановой. Фото © Telegram / SHOT

Селиванова в мире моды известна благодаря тому, что развивает апсайкл — направление, при котором старые вещи превращаются в новые. Теперь её куртку и штаны оценил Обри Дрейк Грэм (настоящее имя рэпера) и появился в них в своём новом видео. Весь его образ от нашего дизайнера оценивается в 200 тысяч рублей.