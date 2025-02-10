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Регион
10 февраля, 11:09

Рэпер Кендрик Ламар устроил грандиозное шоу с «‎флагом России» на Супербоуле

Кендрик Ламар выступил на Супербоуле-2025 с подтанцовкой в цветах флага России

Выступление американского рэпера Кендрика Ламара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ NFL

Выступление американского рэпера Кендрика Ламара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ NFL

Американский рэпер Кендрик Ламар покорил российскую аудиторию во время своего выступления в перерыве решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США – Супербоула-2025. Поклонники оценили не только исполнение, но и российский триколор, который заметили в одежде звезды и его танцевальной группы.

Выступление американского рэпера Кендрика Ламара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ NFL

Во время выступления Ламара фанаты наблюдали за белыми, синими и красными костюмами. Аудитория сразу заметила некую отсылку к России на грандиозном шоу и начала публиковать различные забавные видео с российскими песнями и отрывками из выступления Ламара.

Также во время выступления Ламара на сцене станцевала теннисистка Серена Уильямс, одетая в синий костюм.

Флаг России неожиданно появился на матче НХЛ во Флориде
Флаг России неожиданно появился на матче НХЛ во Флориде

Ранее Life.ru рассказал, что французский дом моды Louis Vuitton выпустил проморолик к презентации новой женской коллекции, в котором проукраинские пользователи увидели флаги России, ДНР и букву V. Советник главы офиса Зеленского обвинил всемирно известный бренд в поддержке России, нарвавшись на весьма грубый ответ. Louis Vuitton опубликовал фотографию французского флага с подписью «Учите географию» на украинском языке.

Наталья Афонина
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