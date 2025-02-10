Рэпер Кендрик Ламар устроил грандиозное шоу с «‎флагом России» на Супербоуле

Американский рэпер Кендрик Ламар покорил российскую аудиторию во время своего выступления в перерыве решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США – Супербоула-2025. Поклонники оценили не только исполнение, но и российский триколор, который заметили в одежде звезды и его танцевальной группы.

Выступление американского рэпера Кендрика Ламара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ NFL

Во время выступления Ламара фанаты наблюдали за белыми, синими и красными костюмами. Аудитория сразу заметила некую отсылку к России на грандиозном шоу и начала публиковать различные забавные видео с российскими песнями и отрывками из выступления Ламара.