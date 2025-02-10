Рэпер Кендрик Ламар устроил грандиозное шоу с «флагом России» на Супербоуле
Кендрик Ламар выступил на Супербоуле-2025 с подтанцовкой в цветах флага России
Выступление американского рэпера Кендрика Ламара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ NFL
Американский рэпер Кендрик Ламар покорил российскую аудиторию во время своего выступления в перерыве решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ) США – Супербоула-2025. Поклонники оценили не только исполнение, но и российский триколор, который заметили в одежде звезды и его танцевальной группы.
Выступление американского рэпера Кендрика Ламара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ NFL
Во время выступления Ламара фанаты наблюдали за белыми, синими и красными костюмами. Аудитория сразу заметила некую отсылку к России на грандиозном шоу и начала публиковать различные забавные видео с российскими песнями и отрывками из выступления Ламара.
Также во время выступления Ламара на сцене станцевала теннисистка Серена Уильямс, одетая в синий костюм.
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