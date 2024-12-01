Флаг России неожиданно появился на матче НХЛ во Флориде
На трибунах в матче НХЛ «Флорида» — «Каролина» вывесили российский флаг
Один из болельщиков во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс» вывесил на трибунах российский флаг. Триколор мелькал в трансляции.
На трибунах болельщик «Флориды» растянул российский флаг. В этой команде играют россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, а в составе «Каролины» выступают их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. Встреча в Санрайзе закончилась со счётом 6:0 в пользу «Пантерс».
Ранее российский хоккеист Александр Овечкин забросил 864-ю шайбу, ещё на шаг приблизившись к званию лучшего бомбардира в истории НХЛ, которе сейчас закреплено за легендарным канадским спортсменом Уэйном Гретцки. У него в активе 894 шайбы.
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