Флаг России неожиданно появился на матче НХЛ во Флориде

Один из болельщиков во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерс» и «Каролина Харрикейнс» вывесил на трибунах российский флаг. Триколор мелькал в трансляции.

На трибунах болельщик «Флориды» растянул российский флаг. В этой команде играют россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, а в составе «Каролины» выступают их соотечественники Дмитрий Орлов и Андрей Свечников. Встреча в Санрайзе закончилась со счётом 6:0 в пользу «Пантерс».