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28 ноября, 09:44

МВД Казахстана завело дело из-за украинского флага в день визита Путина

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с появлением изображения украинского флага на одном из LED-экранов в Астане 27 ноября.

«Уголовное дело возбуждено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Лица, причастные к противоправным действиям, будут привлечены к ответственности», - говорится в заявлении ведомства.

По информации МВД, расследование начато в отношении ТОО «Керуен Медиа» , компании, управляющей LED-экранами в Астане.

В министерстве отметили, что рассматриваются все возможные версии произошедшего, включая технические неисправности и потенциальное внешнее вмешательство.

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Ранее президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдёт заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. Вместе с российским лидером был его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

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Министерство внутренних дел Казахстана

Марина Фещенко
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