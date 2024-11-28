МВД Казахстана завело дело из-за украинского флага в день визита Путина
Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с появлением изображения украинского флага на одном из LED-экранов в Астане 27 ноября.
«Уголовное дело возбуждено. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Лица, причастные к противоправным действиям, будут привлечены к ответственности», - говорится в заявлении ведомства.
По информации МВД, расследование начато в отношении ТОО «Керуен Медиа» , компании, управляющей LED-экранами в Астане.
В министерстве отметили, что рассматриваются все возможные версии произошедшего, включая технические неисправности и потенциальное внешнее вмешательство.
Ранее президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдёт заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. Вместе с российским лидером был его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.
Министерство внутренних дел Казахстана