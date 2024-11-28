Путин прибыл во Дворец независимости в Астане на заседание ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдёт заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. Вместе с российским лидером был его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».
Путин во Дворце независимости в Астане. Видео © Telegram / «Кремль. Путин»
Напомним, вчера Путин прилетел в Астану с двухдневным рабочим визитом. Позднее президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в ходе которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На финальной пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану доставлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.
Telegram / «Кремль. Путин»