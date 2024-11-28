Путин прибыл во Дворец независимости в Астане на заседание ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдёт заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. Вместе с российским лидером был его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».