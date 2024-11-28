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28 ноября, 09:22

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане на заседание ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Астане, где пройдёт заседание совета коллективной безопасности ОДКБ. Вместе с российским лидером был его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев, сообщает телеграм-канал «Кремль. Новости».

Путин во Дворце независимости в Астане. Видео © Telegram / «Кремль. Путин»

Путин подвёл итоги визита в Казахстан и наметил перспективы сотрудничества
Путин подвёл итоги визита в Казахстан и наметил перспективы сотрудничества

Напомним, вчера Путин прилетел в Астану с двухдневным рабочим визитом. Позднее президент РФ и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе поучаствовали в заседании XX Форума межрегионального сотрудничества, в ходе которого подписали Совместное заявление об углублении партнёрства. На финальной пресс-конференции лидеров стало известно, что Казахстану доставлено приглашение для получения статуса государства-партнёра БРИКС.

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Telegram / «Кремль. Путин»

Николай Рюмин
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