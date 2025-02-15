Певец Ираклий Пирцхалава рассказал о финансовых проблемах

Известный российский певец грузинского происхождения Ираклий Пирцхалава совершенно не умеет копить деньги. Серьёзно относиться к финансам он, по собственному признанию, начал лишь после рождения детей. Тем не менее, музыкант до сих пор не научился делать сбережения.

«Тратить всё без оглядки — это, конечно, не про меня, ведь у меня двое детей, что подразумевает под собой большую ответственность. Став отцом, я начал серьёзнее относиться к финансам, ведь теперь всегда должен думать на шаг вперед — как их обеспечивать, развивать. А вот копить — это не моё. Вообще не представляю, как это делать», — признался Пирцхалава в беседе с Леди Mail.