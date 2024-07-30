"И это ваша свобода?" Певец Иракли возмущён из-за запрета на въезд в Латвию

Певец Ираклий Пирцхалава (Иракли) недоволен тем, что ему запретили въезд в Латвию за несколько дней до концерта. Об этом артист рассказал в беседе с kp.ru.

Сегодня, 30 июля, министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что внесла певца в список нежелательных лиц для страны. Ему запретили въезд в республику на неопределённый срок.

Иракли пояснил, что у него был запланирован концерт 2 августа в клубе First Club в Риге. Певец счёл неприятной эту ситуацию, так как из-за запрета не сможет выступить. Иракли считает поведение латвийских властей странным. По его словам, он не высказывался и не пел песни о политике, но всё равно попал под антироссийские санкции.

"Я абсолютно удивлён! И это ваша европейская свобода и толерантность? Почему мы должны быть толерантными только к ЛГБТ*? А к артистам, которые работают и в России и в Грузии, и в других странах мира? Чего они боятся, вот вопрос. К чему я могу призывать: к революции, свергнуть правительство Латвии? Это же смешно!" — подчеркнул артист.

Артист выразил уверенность, что власти Латвии пытаются такими действиями отвлечь людей от внутренних проблем. По его словам, их у Прибалтики накопилось предостаточно. Иракли, говоря о запрете, призвал не упоминать о том, что Европа — это свобода и демократия. По его словам, это — тоталитарная система.