ЕСПЧ отклонил жалобу Киркорова на запрет въезда в Литву 18 апреля, 14:41 Филипп Киркоров. Обложка © Михаил Гребенщиков / РБК / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал певцу Филиппу Киркорову в удовлетворении жалобы на действия Литвы, которая запретила артисту въезд. В судебном решении говорится, что музыкант открыто поддерживает действия России, а также называет себя "представителем Владимира Путина на сцене".

Адвокат певца Александр Добровинский в беседе с Life.ru обвинил ЕСПЧ в отступлении от принципа беспристрастного рассмотрения дела. По его словам, суд отклонил жалобу Киркорова лишь потому, что политические взгляды музыканта не понравились европейским судьям.

Оказывается, человек, как считает ЕСПЧ, не обладает правом иметь своё мнение. А точнее: обладает правом иметь лишь то мнение, которое согласовано с ЕСПЧ. А если человек думает иначе, чем разрешено ЕСПЧ, то он не имеет права на беспристрастное рассмотрение своего дела. Александр Добровинский Адвокат

Добровинский сравнил ситуацию с периодом 30-х годов ХХ века в Германии, когда евреи не имели права ни на своё мнение, ни на имущество. По его убеждению, нынешний ЕСПЧ мало чем отличается от идеологов фашизма тех лет. Юрист напомнил, что Запад также лишает россиян активов за рубежом и подавляет всяческое инакомыслие.

"А ведь не прошло ещё и ста лет. Если мы так движемся к повторению пройденного, что же будет лет через 10?" — возмутился адвокат.

Напомним, в 2021 году российскому певцу Филиппу Киркорову запретили посещать территорию Литвы в течение пяти лет. МВД балтийской республики включило артиста в список нежелательных лиц, объяснив решение тем, что музыкант выступал в Крыму, а его известность "использовалась Москвой для оправдания своей агрессивной внешней политики".