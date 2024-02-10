Певца Иракли вновь развернули на молдавской границе Молдавия снова не пустила певца Иракли из-за "несоответствия условиям въезда" 10 февраля, 13:42 Певец Ираклий Пирцхалава. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Молдавия в очередной раз отказала во въезде российскому певцу Ираклию Пирцхалаве (Иракли). Об этом пишет молдавское издание Newsmaker со ссылкой на пресс-секретаря Пограничной полиции Раису Новицки.

"При этой власти, при этом президенте я, наверное, не смогу выступать в Молдове. Мы планируем решать вопрос через суд, потому что причина отказа ничтожная. Я общался с адвокатами. Планируем подать в суд и бороться за свои права", — заявил сам певец в соцсети.

Как коротко объяснила Новицки, музыкант не "соответствовал условиям въезда". Пирцхалаву уже разворачивали на молдавской границе в декабре прошлого года. Тогда исполнитель тоже приезжал в страну с концертом и, по его словам, не собирался агитировать за какую-либо партию. "Это был обыкновенный концерт, который, как оказалось, спонсировали оппозиционные бизнесмены", — прокомментировал декабрьскую ситуацию певец.

Напомним, в декабре 2023 года российского исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию. У певца было запланировано выступление на праздничных мероприятиях в городе Оргееве. Пограничники не дали никаких внятных объяснений, однако попросили музыканта "не обижаться".

Авторы Татьяна Миссуми