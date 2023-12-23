Молдавские пограничники попросили Иракли не обижаться из-за отказа на въезд

Российский певец Ираклий Пирцхалава подтвердил информацию о том, что ему отказали во въезде в Молдавию. Он отметил, что пограничники не дали никаких внятных объяснений, однако попросили его "не обижаться".

"Без объяснения причин молдавские пограничники не пустили меня в страну, где должно было состояться несколько концертов. <...> Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители. Я думаю, что у них есть своё поле, где они могли бы разобраться, не вмешивая нас", — приводит его слова "Газета.ru".

Артист заявил, что ехал в Молдавию для того, чтобы провести концерты и подарить людям счастье, однако по какой-то причине "сверху было дано указание не пускать". При этом молдавские сотрудники встретили его очень тепло, а об отказе во въезде сообщили "с угрызением совести".

"Просили меня не обижаться и обязательно возвращаться. То есть, как я понимаю, въезд мне был закрыт именно в этот раз, именно на эти грандиозные события", — предположил Иракли, отметив, что не понимает, какую угрозу мог бы нанести.