Ираклий Пирцхалава закрутил роман с новой девушкой, похожей на его бывшую жену

Певец Ираклий Пирцхалава, чей развод с Софьей Гребенщиковой в 2014 году стал одной из громких новостей в мире шоу-бизнеса, по-прежнему хранит подробности своей личной жизни в тайне. Однако недавно артист, исполнивший знаменитый хит «Лондон-Париж», раскрыл информацию о своей новой возлюбленной. Её имя — Карина Хомуха, и она — дизайнер и мама двоих детей. Об этом сообщает портал StarHit.

Пара познакомилась через певицу Машу Вебер, и, по словам близких Ираклия, между ними сразу возникло взаимопонимание. Они разделяют общие увлечения — любовь к путешествиям и творчеству. Пара часто бывает в поездках, посещает святые места и наслаждается временем, проведенным вместе. Впрочем, несмотря на плотный график, Ираклий и Карина не забывают о своих родных. Карина воспитывает двоих детей, а Ираклий — двух сыновей от предыдущего брака. Такие общие моменты создают дополнительную близость между ними, что, очевидно, играет важную роль в их отношениях.

Некоторые поклонники заметили схожесть между Кариной и Софьей Гребенщиковой, что стало объектом обсуждения в СМИ. Однако, несмотря на это сходство, Ираклий, похоже, чувствует себя вполне счастливо в новых отношениях. В окружении певца отмечают, что за последнее время он значительно изменился. Стал больше следить за собой и своим внешним видом. Время, проведённое с Кариной, приносит ему радость, и он часто бывает с ней в поездках, где пара наслаждается друг другом и обстановкой.

Несмотря на то, что Ираклий сейчас счастлив в новых отношениях, он не забывает о своих детях. Певец активно поддерживает связь с сыновьями, проводит с ними много времени и старается быть хорошим отцом. Он также сохраняет тёплые отношения с бывшей супругой Софьей Гребенщиковой, которая недавно переехала в Москву из Грузии. Несмотря на болезненный развод, их отношения постепенно наладились, теперь они поддерживают дружеское общение ради благополучия детей.