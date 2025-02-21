В Италии потребовали запретить на Евровидении песню эстонского рэпера про кофе

Итальянская организация защиты прав потребителей Codacons официально обратилась с просьбой запретить исполнение композиции Espresso Macchiato на конкурсе Евровидение. Об этом сообщает The Guardian.

В этой песне сочетаются итальянский и английский языки, а рэпер Томми Кэш, представляя Эстонию, изображает мафиози на сцене.

Представители Codacons отметили, что они ценят «свободу артистического самовыражения», однако «не могут игнорировать их сомнения относительно песни, которая может оскорбить множество людей».

По мнению организации, в тексте песни итальянцы ассоциируются с «известными стереотипами» о кофе и спагетти. Кроме того, в композиции присутствуют параллели «с мафией, показным богатством <…> и организованной преступностью».