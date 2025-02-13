Песня о покорившей космос советской собаке Лайке прозвучит на Евровидении-2025

Норвежская певица Эмми представит Ирландию на конкурсе Евровидение-2025 в Базеле с песней Laika Party, автором которой стала россиянка. Композиция рассказывает о советской собаке по кличке Лайка, которую в 1957 году запустили в космос. Она оказалась первым животным на орбите Земли, но так и не смогла вернуться назад.

Отбор на международный конкурс завершился в Ирландии в минувшие выходные. Жюри и зрителей тронула история о Лайке, и Эмми получила шанс поделиться ею на Евровидении. Автором композиции стала Лариса Тормей, переехавшая в Ирландию из России в 2001 году.