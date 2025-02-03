«Интервидение» пройдёт в Москве и Московской области в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Международного музыкального конкурса «Интервидение». Альтернативное «Евровидению» мероприятие будет проведено уже в текущем году на территории Москвы и Московской области. Указ, подписанный российским лидером, появился на сайте опубликования правовых актов.

Города Московской области, в которых состоится песенный праздник, не указаны. Председателем оргкомитета «Интервидения» станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Точные даты проведения мероприятия, как и формат проведения, пока не уточняются.

О своём намерении принять участие в «Интервидении» ранее заявили представители порядка 20 стран СНГ, БРИКС, ШОС и Латинской Америки.