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Регион
3 февраля, 16:49

«Интервидение» пройдёт в Москве и Московской области в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране Международного музыкального конкурса «Интервидение». Альтернативное «Евровидению» мероприятие будет проведено уже в текущем году на территории Москвы и Московской области. Указ, подписанный российским лидером, появился на сайте опубликования правовых актов.

Города Московской области, в которых состоится песенный праздник, не указаны. Председателем оргкомитета «Интервидения» станет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Точные даты проведения мероприятия, как и формат проведения, пока не уточняются.

О своём намерении принять участие в «Интервидении» ранее заявили представители порядка 20 стран СНГ, БРИКС, ШОС и Латинской Америки.

В Пакистане заявили о готовности участвовать в «Интервидении»
В Пакистане заявили о готовности участвовать в «Интервидении»

Напомним, что идея организовать в стране аналог международного конкурса песен «Евровидение» принадлежит Минкульту РФ. Представители министерства выступили с данным предложением в 2023 году.

Обложка ©

Freepik / serhii_bobyk

Ольга Сливченко
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