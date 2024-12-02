В Пакистане заявили о готовности участвовать в «Интервидении»
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Пакистан готов направить своих исполнителей на международный музыкальный конкурс «Интервидение», если они получат приглашение. Об этом заявил спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик в интервью ТАСС.
«Я не уверен, что приглашение уже было, но если пакистанских исполнителей пригласят, я уверен, что они приедут на этот музыкальный концерт. У нас очень богатое культурное музыкальное наследие, которое понравится россиянам», — отметил Садик и добавил, что участие в конкурсе могло бы стать важной вехой в укреплении культурных связей между двумя странами.
Цель конкурса — продемонстрировать разнообразие музыкальных традиций и культур, а также способствовать укреплению международных связей в области искусства. Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, также подчеркнул важность «Интервидения» как площадки для обмена культурным опытом и открытия новых талантов.
Пакистан традиционно имеет сильную музыкальную культуру, которая охватывает множество жанров: от классической и фольклорной музыки до поп- и рок-песен. Многие пакистанские исполнители уже известны за рубежом, и участие в «Интервидении» предоставит им отличную возможность продемонстрировать свой талант широкой аудитории.
Кроме того, участие в конкурсе может способствовать дальнейшему укреплению культурных и дипломатических связей между Пакистаном и Россией. Это событие станет не только важным шагом в культурной дипломатии, но и откроет новые горизонты для взаимодействия в сфере искусства и музыки между различными странами.
Напомним, ранее в Минкульте предложили запустить российский аналог Евровидения в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире. Инициативу уже поддержали многие артисты, в том числе певица Мария Кац, которая в 1994 году представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение. По её словам, в конечном итоге должна получиться телевизионная сказка. В начале 2024 года в российском МИД заявили о начале подготовки к конкурсу Интервидение, а в марте стало известно, что мероприятие пройдёт в Москве, а не в Петербурге, как планировалось изначально.