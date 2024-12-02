В Пакистане заявили о готовности участвовать в «Интервидении»

Пакистан готов направить своих исполнителей на международный музыкальный конкурс «Интервидение», если они получат приглашение. Об этом заявил спикер Национального собрания Пакистана Сардар Аяз Садик в интервью ТАСС.

«Я не уверен, что приглашение уже было, но если пакистанских исполнителей пригласят, я уверен, что они приедут на этот музыкальный концерт. У нас очень богатое культурное музыкальное наследие, которое понравится россиянам», — отметил Садик и добавил, что участие в конкурсе могло бы стать важной вехой в укреплении культурных связей между двумя странами.

Цель конкурса — продемонстрировать разнообразие музыкальных традиций и культур, а также способствовать укреплению международных связей в области искусства. Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, также подчеркнул важность «Интервидения» как площадки для обмена культурным опытом и открытия новых талантов.

Пакистан традиционно имеет сильную музыкальную культуру, которая охватывает множество жанров: от классической и фольклорной музыки до поп- и рок-песен. Многие пакистанские исполнители уже известны за рубежом, и участие в «Интервидении» предоставит им отличную возможность продемонстрировать свой талант широкой аудитории.