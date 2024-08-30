В EBU раскрыли место проведения Евровидения-2025

Музыкальный конкурс Евровидение-2025 организуют в швейцарском городе Базель. Об этом рассказал Европейский вещательный союз (EBU) на официальном сайте.

«Городом-организатором песенного конкурса Евровидение-2025 станет швейцарский Базель. Местом проведения станет зал Санкт-Якобсхалле, также были подтверждены даты проведения: 13, 15 и 17 мая 2025 года», — говорится в заявлении на сайте конкурса.

Зал был построен в 1971 году, реконструирован в 2018-м. Он вмещает 12400 зрителей.

Напомним, по итогам прошлого конкурса стало ясно, что страной, принимающей следующий, станет Швейцария, так как их артист Nemo (Немо Меттлер) с песней The Code одержал победу. Напомним, Россия не принимает участие в Евровидении с 2022 года.