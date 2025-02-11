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Регион
11 февраля, 14:50

Уже два десятка стран подтвердили участие в «Интервидении»

Швыдкой: Более 20 стран подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»

Более 20 стран уже подтвердили своё участие в «Интервидении», заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Со своими песнями в РФ приедут артисты из Китая, Белоруссии, Бразилии, Азербайджана, африканских стран и государств Латинской Америки.

«Конкурс «Интервидение» <...> будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нём подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», приводит слова Швыдкого РИА «Новости».

Подчёркивается, что аналог «Евровидения» должен стать крупнейшим культурным мероприятием. По словам Швыдкого, «Интервидение» даст возможность увидеть разнообразие популярной музыки, связанной с традициями. Спецпредставитель президента выразил мнение, что конкурс станет уникальным явлением с большой перспективной.

Напомним, что «Интервидение» пройдёт на территории Москвы и Московской области по указу президента России Владимира Путина. По поводу проведения в РФ международного песенного конкурса уже высказались многие звёзды. Так, Виктор Дробыш считает проведение такого мероприятия проявлением силы.

«Без извращений»: Лавров рассказал о странах, желающих участвовать в «Интервидении»
«Без извращений»: Лавров рассказал о странах, желающих участвовать в «Интервидении»
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Shutterstock / FOTODOM / Petr Jilek

Полина Никифорова
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