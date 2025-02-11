Уже два десятка стран подтвердили участие в «Интервидении»

Более 20 стран уже подтвердили своё участие в «Интервидении», заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Со своими песнями в РФ приедут артисты из Китая, Белоруссии, Бразилии, Азербайджана, африканских стран и государств Латинской Америки.

«Конкурс «Интервидение» <...> будет проходить в сентябре 2025 года в Москве. Я думаю, что уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нём подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — приводит слова Швыдкого РИА «Новости».