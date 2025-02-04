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4 февраля, 12:02

Виктор Дробыш счёл проведение «Интервидения» в России проявлением силы

Виктор Дробыш. Фото © АГН «Москва» / Андрей Никеричев

Виктор Дробыш. Фото © АГН «Москва» / Андрей Никеричев

Виктор Дробыш поддержал проведение в Москве и Подмосковье аналога международного вокального конкурса «Евровидение». Музыкальный продюсер считает это правильным решением и не исключил своего участия в «Интервидении».

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«Когда тебя где-то не сильно хотят видеть, то слабая позиция — стучаться в дверь, а сильная позиция — делать что-то своё, чтобы это было круче, чем там, где тебя видеть не хотят», — высказался Дробыш в интервью телеканалу «Звезда».

Напомним, указ о проведении в России международного музыкального конкурса «Интервидение» подписал президент Владимир Путин. Идея принадлежит Минкульту РФ. Альтернативное «Евровидению» мероприятие состоится уже в этом году в Москве и в Московской области. О своём намерении принять участие в российском песенном конкурсе заявили уже более 20 стран СНГ, БРИКС, ШОС и Латинской Америки.

Алёна Зиновьева
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