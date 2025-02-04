Виктор Дробыш счёл проведение «Интервидения» в России проявлением силы

Виктор Дробыш поддержал проведение в Москве и Подмосковье аналога международного вокального конкурса «Евровидение». Музыкальный продюсер считает это правильным решением и не исключил своего участия в «Интервидении».

«Когда тебя где-то не сильно хотят видеть, то слабая позиция — стучаться в дверь, а сильная позиция — делать что-то своё, чтобы это было круче, чем там, где тебя видеть не хотят», — высказался Дробыш в интервью телеканалу «Звезда».