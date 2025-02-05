«Без извращений»: Лавров рассказал о странах, желающих участвовать в «Интервидении»

Более 20 стран заявили о желании принять участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» — аналоге «Евровидения». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе.

«Уже более 20 стран заявили о своем участии, о направлении своих представителей в жюри этого конкурса. <...> Будем рады видеть ваши страны среди участников», — сказал министр.

Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс даст возможность всем странам без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.