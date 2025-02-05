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Регион
5 февраля, 09:36

«Без извращений»: Лавров рассказал о странах, желающих участвовать в «Интервидении»

Лавров: Более 20 стран заявили о желании принять участие в «Интервидении»

Более 20 стран заявили о желании принять участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» — аналоге «Евровидения». Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе.

«Уже более 20 стран заявили о своем участии, о направлении своих представителей в жюри этого конкурса. <...> Будем рады видеть ваши страны среди участников», — сказал министр.

Лавров заверил, что на «Интервидении» не будет «извращений и издевательств над природой человека». Он также отметил, что конкурс даст возможность всем странам без цензуры продемонстрировать свои лучшие музыкальные традиции.

На днях президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение». Альтернативное «Евровидению» мероприятие будет проведено уже в текущем году на территории Москвы и Московской области. Создать «Интервидение» в 2023 году, напомним, предложила министр культуры Ольга Любимова.

В Пакистане заявили о готовности участвовать в «Интервидении»
В Пакистане заявили о готовности участвовать в «Интервидении»
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Life.ru

Наталья Демьянова
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