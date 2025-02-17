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17 февраля, 10:47

«Жду не дождусь»: Легендарный итальянский певец назвал даты проведения «концерта мира» в Москве

Певец Аль Бано сообщил о планах провести концерт в Москве в конце августа

Аль Бано. Обложка © Wikipedia

Аль Бано. Обложка © Wikipedia

Легендарный итальянский певец Аль Бано (Альбано Карризи) сообщил о планах провести в Москве «концерт мира». Артист говорит, что выступление состоится в конце лета – начале осени. Об этом сообщает RG.ru.

«Я получил прекрасное сообщение от человека, который был моим импресарио в России, благодаря которому я четыре раза спел для [президента РФ Владимира] Путина. Он сказал мне следующее: «Освободи конец августа – начало сентября, потому что мы собираемся сделать концерт, посвящённый миру», — рассказал итальянец, добавив, что ему не терпится ступить на Красную площадь.

Певец отметил, что в его репертуаре будет песня про счастье Felicita, трек про свободу Liberta и композиция Ci sara — про светлое будущее. Дополнительно Аль Бано хочет порадовать слушателей песней Il ragazzo che sorride («Парень, который улыбается»).

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Ранее стало известно, что Аль Бано собирается выступить в РФ. Артист уверен, что его импрессарио не ошибается, «так как он никогда не допускал ошибок за всё время рабочих отношений, и сейчас будет так же».

Владимир Озеров
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