Жан-Клод Ван Дамм намерен приехать в Россию и стать амбассадором мира

Звезда боевиков 80-х и 90-х актёр Жан-Клод Ван Дамм обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Он выразил желание посетить Россию и стать амбассадором мира. Видео с его обращением опубликовала журналистка Диана Панченко.

«Мы хотим приехать в Россию. Мы постараемся это сделать так, как вы это видите, чтобы стать послами мира. Это будет честью для меня — иметь такой титул. <…> Никакой политики, только мир, спорт и счастье!» — отметил актер.

Жан-Клод Ван Дамм обратился к Путину. Видео © Соцсети Дианы Панченко

Ван Дамм вспомнил о встрече с Путиным, прошедшей в 2010 году в Сочи. Тогда актёр посетил Открытый чемпионат Европы по боям без правил. Он рассказал, что во время прогулки с президентом случайно коснулся его ботинка. Путин в ответ сделал то же самое. Они несколько раз повторили этот жест.

«И вы сказали: «Стоп!» Я спросил: «Что случилось, мистер Путин?», а вы сказали, что в России это плохая примета», — вспоминает Ван Дамм.

В завершение обращения актёр поблагодарил президента и послал воздушный поцелуй в сторону России.