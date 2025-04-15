Как украинская карлица прикинулась ребёнком, третировала приёмную семью и превратила её жизнь в ад

История Натальи Грейс может показаться выдумкой, шуткой или интернет-мемом. Но это чистая правда, если верить одной благополучной американской семье. Коварная украинская карлица наврала комиссии по усыновлению, что ей всего шесть лет, а на самом деле оказалась 22-летней маньячкой, которая чуть не убила всех домочадцев. Здесь явно прослеживается классическая американская мифология: некоторые из граждан США действительно считают, что карлика сложно отличить от ребёнка. В материале расскажем, насколько коварными могут быть украинские карлицы и как американцам пришлось защищаться от славянской девушки, которая не может передвигаться без ходунков.

Как подают эту историю Барнетты

Образцовая американская семья Барнетт винит во всём девушку с инвалидностью, за которой у них не получилось нормально ухаживать. Фото © Youtube / New Detective

Барнетты — обычная белая благополучная американская семья. Есть нюанс: Джейк, один из троих сыновей в этой паре, — нейроотличный, находится в спектре, и в России ему бы поставили синдром Аспергера. Если попросту, то мальчик — аутист. Как раз из тех самых аутичных детей-индиго, которые показывают недюжинные способности к обучению. Кристин, мама-Барнетт, написала про Джейка книгу «Искра Божья, или как воспитать гения». Воспитав своего аутиста, Барнетты решили нести добро в массы и в 2010-м удочерили шестилетнюю девочку с инвалидностью, которая родилась в украинском городе Николаеве. Процесс занял ровно сутки.

Дело сделали быстро, и Наташа скоро появилась в чистом и аккуратном домике «американской мечты» в благополучной субурбии, где постоянно ходит «соседский дозор», а на любого прохожего, чьё лицо местным незнакомо, вызывают полицию. И тут начались странности. Майкл и Кристин Барнетт стали замечать, что у девочки есть менструальный цикл, а ещё, по их словам, Наташа постоянно пыталась их убить. «Крекеры» среднего класса обнаружили химию у себя в кофе, потом Наталья, которой достаточно сложно передвигаться без инвалидных ходунков, якобы пыталась толкнуть Майкла на электризованный забор. Только подумайте: у этих людей был электризованный забор! Интересно, сколько бы стоило поставить такой на дачу? Ещё интереснее, каким образом девушка с тяжёлой врождённой инвалидностью смогла бы уронить взрослого и здорового мужика.

Как подают эту историю СМИ

СМИ долгое время вторили Барнеттам, но потом решили послушать и Наташу Грейс. Фото © Youtube / Entertainment Tonight

Когда случай Наташи Грейс стал «хайповым», им плотно занялась американская пресса, от серьёзных изданий до таблоидов. Выяснили, что до Барнеттов Грейс находилась ещё в одной семье, которая от неё отказалась. Потом нашли её биологическую маму. Ей оказалась Анна Гава из Николаева, на момент рождения дочки в 2003 году ей было 24 года. Врачи в клинике убедили девушку отказаться от Наташи, поскольку были уверены, что достойной жизни у малышки не будет. Они не знали, что уже лет через 10–15 доступная среда для людей с инвалидностью окажется глобальным трендом и придёт в страны Восточной Европы.

Вообще, перспектива американских СМИ — это часто перспектива Барнеттов. Таблоиды и вовсе приняли на веру каждое их утверждение, ведь Кристин и Майкл — образцовые американцы, белые протестанты среднего класса, которые воспитали своего «особенного» ребёнка. Поэтому, когда Барнеттам захотелось, чтобы Наташе «добавили» лишних 16 лет, то вся Америка стала считать Грейс двадцатидвухлетней карлицей-мошенницей. Такая версия была основной годами, пока не вскрылась неприятная правда уже о самих Барнеттах.

А что на самом деле?

На самом деле, когда ты берёшь под опеку человека с инвалидностью, ты должен чётко понимать: осилишь ты это или нет? Фото © Youtube / New Detective

На самом деле Барнетты в случае с Наташей Грейс массивно провалились как родители. В 2019 году американское телевидение наконец-то заинтересовалось мнением самой девочки. Наталью позвали на шоу «Доктор Фил», где она рассказала свою историю. С перспективы девочки с инвалидностью, оказавшейся в незнакомой стране, история выглядит совсем по-другому. Сначала всё было нормально, Грейс ходила в начальную школу, потом Кристин забрала её оттуда под предлогом того, что девочка наезжала на одноклассников пресловутыми инвалидными ходунками. На домашнем обучении Кристин очень сильно поверила в свою версию происходящего, издевалась над девочкой, избивала, чтобы добиться «признательных показаний», заливала перцовкой, пока Наташа делала уроки, а также заставляла использовать тампоны. Девочке на тот момент было всего семь лет. Позже на суде это подтвердил Майкл. Пока Кристин мучила приёмную дочь, он не вмешивался.

Уже в 2013 году Барнетты переехали вместе со своими биологическими детьми, включая их драгоценного американского аутиста. Наташу с собой они брать не стали, оставили её одну в незнакомом городе. Более того — они сняли девушке, которая передвигается только при помощи ходунков, однушку в криминальном районе, в доме, который для людей с инвалидностью не оборудован никак. То же самое — с квартирой. Пока Наташа проживала по тому адресу, она не могла даже приготовить себе еду, вместо этого питалась фастфудом и любимой американцами сладостью, бутербродами с арахисовой пастой. Денег у неё тоже не было, и жители криминального района повели себя гораздо благороднее, чем её благополучные приёмные родители. Если Наташа просила у соседей деньги, они не отказывали ей в помощи. А в 2014 году с этой квартиры пришлось съехать, потому что Барнетты перестали платить. В 2019-м им по суду предъявили обвинение в пренебрежении иждивенцем. Кристин и Майкл выкрутились по-американски элегантно: сдались полиции, вышли под залог, а в 2023-м, наверное, снова приплатили коррумпированной судебной системе, чтобы снять судимость и оказаться невиновными.

Что сейчас с Натальей Грейс, что она сама думает по поводу обвинений в мошенничестве

Наташа сейчас в новой приёмной семье, копит на операцию, ведь Обаме не удалось сделать американскую медицину такой же бесплатной и качественной, как и у нас. Фото © Youtube / People

В 2024 году Наташа сделала ДНК-тест. По его результатам, в этом году ей исполняется около 22 лет. То есть в 2010-м ей и правда было всего шесть или семь. Сейчас она живёт в семье Депол, у неё есть сводная сестра Маккензи. Деполы добры и ответственны, они всеми силами помогают девушке с инвалидностью чувствовать себя полноправным членом общества. Наташа копит полмиллиона долларов, чтобы сделать операцию на позвоночнике, и мечтает о собственном доме.

Интересный факт о том, как эта история связана с фильмом «Брат-2»

Эмо-группа воспела в своих песнях город, где Барнетты оставили свою приёмную дочь одну в не оборудованной для человека с инвалидностью квартире. Фото © Кадр из фильма «Брат-2». Режиссёр Алексей Балабанов, сценарий Алексей Балабанов / Kinopoisk

Почти никак, но нашлось удивительное совпадение. Барнетты бросили Наташу в городе Лафайетт. Когда Балабанов снимал вторую часть эпичной истории про взаимопомощь родственников, Данила Багров по сюжету отправился в США. В баре, где брат ищет брата, есть сцена концерта американской мидвест-эмо-группы Sleeping for Sunrise, где она поёт единственную попавшую на запись песню, которая называется Lafayette. Трек посвящён именно этому городу.