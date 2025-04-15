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15 апреля, 13:00

Как украинская карлица прикинулась ребёнком, третировала приёмную семью и превратила её жизнь в ад

Карлица с Украины выдала себя за ребёнка и превратила жизнь своей новой семьи в кошмар наяву. И да, эта история произошла на самом деле! Разбираемся в запутанном случае и выясняем, какую жесть творила украинка.

Коллаж © Life.ru. Фото © Youtube / New Detective, People

Коллаж © Life.ru. Фото © Youtube / New Detective, People

История Натальи Грейс может показаться выдумкой, шуткой или интернет-мемом. Но это чистая правда, если верить одной благополучной американской семье. Коварная украинская карлица наврала комиссии по усыновлению, что ей всего шесть лет, а на самом деле оказалась 22-летней маньячкой, которая чуть не убила всех домочадцев. Здесь явно прослеживается классическая американская мифология: некоторые из граждан США действительно считают, что карлика сложно отличить от ребёнка. В материале расскажем, насколько коварными могут быть украинские карлицы и как американцам пришлось защищаться от славянской девушки, которая не может передвигаться без ходунков.

Как подают эту историю Барнетты

Образцовая американская семья Барнетт винит во всём девушку с инвалидностью, за которой у них не получилось нормально ухаживать. Фото © Youtube / New Detective

Образцовая американская семья Барнетт винит во всём девушку с инвалидностью, за которой у них не получилось нормально ухаживать. Фото © Youtube / New Detective

Барнетты — обычная белая благополучная американская семья. Есть нюанс: Джейк, один из троих сыновей в этой паре, — нейроотличный, находится в спектре, и в России ему бы поставили синдром Аспергера. Если попросту, то мальчик — аутист. Как раз из тех самых аутичных детей-индиго, которые показывают недюжинные способности к обучению. Кристин, мама-Барнетт, написала про Джейка книгу «Искра Божья, или как воспитать гения». Воспитав своего аутиста, Барнетты решили нести добро в массы и в 2010-м удочерили шестилетнюю девочку с инвалидностью, которая родилась в украинском городе Николаеве. Процесс занял ровно сутки.

Дело сделали быстро, и Наташа скоро появилась в чистом и аккуратном домике «американской мечты» в благополучной субурбии, где постоянно ходит «соседский дозор», а на любого прохожего, чьё лицо местным незнакомо, вызывают полицию. И тут начались странности. Майкл и Кристин Барнетт стали замечать, что у девочки есть менструальный цикл, а ещё, по их словам, Наташа постоянно пыталась их убить. «Крекеры» среднего класса обнаружили химию у себя в кофе, потом Наталья, которой достаточно сложно передвигаться без инвалидных ходунков, якобы пыталась толкнуть Майкла на электризованный забор. Только подумайте: у этих людей был электризованный забор! Интересно, сколько бы стоило поставить такой на дачу? Ещё интереснее, каким образом девушка с тяжёлой врождённой инвалидностью смогла бы уронить взрослого и здорового мужика.

Как подают эту историю СМИ

СМИ долгое время вторили Барнеттам, но потом решили послушать и Наташу Грейс. Фото © Youtube / Entertainment Tonight

СМИ долгое время вторили Барнеттам, но потом решили послушать и Наташу Грейс. Фото © Youtube / Entertainment Tonight

Когда случай Наташи Грейс стал «хайповым», им плотно занялась американская пресса, от серьёзных изданий до таблоидов. Выяснили, что до Барнеттов Грейс находилась ещё в одной семье, которая от неё отказалась. Потом нашли её биологическую маму. Ей оказалась Анна Гава из Николаева, на момент рождения дочки в 2003 году ей было 24 года. Врачи в клинике убедили девушку отказаться от Наташи, поскольку были уверены, что достойной жизни у малышки не будет. Они не знали, что уже лет через 10–15 доступная среда для людей с инвалидностью окажется глобальным трендом и придёт в страны Восточной Европы.

Вообще, перспектива американских СМИ — это часто перспектива Барнеттов. Таблоиды и вовсе приняли на веру каждое их утверждение, ведь Кристин и Майкл — образцовые американцы, белые протестанты среднего класса, которые воспитали своего «особенного» ребёнка. Поэтому, когда Барнеттам захотелось, чтобы Наташе «добавили» лишних 16 лет, то вся Америка стала считать Грейс двадцатидвухлетней карлицей-мошенницей. Такая версия была основной годами, пока не вскрылась неприятная правда уже о самих Барнеттах.

А что на самом деле?

На самом деле, когда ты берёшь под опеку человека с инвалидностью, ты должен чётко понимать: осилишь ты это или нет? Фото © Youtube / New Detective

На самом деле, когда ты берёшь под опеку человека с инвалидностью, ты должен чётко понимать: осилишь ты это или нет? Фото © Youtube / New Detective

На самом деле Барнетты в случае с Наташей Грейс массивно провалились как родители. В 2019 году американское телевидение наконец-то заинтересовалось мнением самой девочки. Наталью позвали на шоу «Доктор Фил», где она рассказала свою историю. С перспективы девочки с инвалидностью, оказавшейся в незнакомой стране, история выглядит совсем по-другому. Сначала всё было нормально, Грейс ходила в начальную школу, потом Кристин забрала её оттуда под предлогом того, что девочка наезжала на одноклассников пресловутыми инвалидными ходунками. На домашнем обучении Кристин очень сильно поверила в свою версию происходящего, издевалась над девочкой, избивала, чтобы добиться «признательных показаний», заливала перцовкой, пока Наташа делала уроки, а также заставляла использовать тампоны. Девочке на тот момент было всего семь лет. Позже на суде это подтвердил Майкл. Пока Кристин мучила приёмную дочь, он не вмешивался.

11 отечественных звёзд, которые воспитывают особенных детей и не стесняются этого
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Уже в 2013 году Барнетты переехали вместе со своими биологическими детьми, включая их драгоценного американского аутиста. Наташу с собой они брать не стали, оставили её одну в незнакомом городе. Более того — они сняли девушке, которая передвигается только при помощи ходунков, однушку в криминальном районе, в доме, который для людей с инвалидностью не оборудован никак. То же самое — с квартирой. Пока Наташа проживала по тому адресу, она не могла даже приготовить себе еду, вместо этого питалась фастфудом и любимой американцами сладостью, бутербродами с арахисовой пастой. Денег у неё тоже не было, и жители криминального района повели себя гораздо благороднее, чем её благополучные приёмные родители. Если Наташа просила у соседей деньги, они не отказывали ей в помощи. А в 2014 году с этой квартиры пришлось съехать, потому что Барнетты перестали платить. В 2019-м им по суду предъявили обвинение в пренебрежении иждивенцем. Кристин и Майкл выкрутились по-американски элегантно: сдались полиции, вышли под залог, а в 2023-м, наверное, снова приплатили коррумпированной судебной системе, чтобы снять судимость и оказаться невиновными.

Что сейчас с Натальей Грейс, что она сама думает по поводу обвинений в мошенничестве

Наташа сейчас в новой приёмной семье, копит на операцию, ведь Обаме не удалось сделать американскую медицину такой же бесплатной и качественной, как и у нас. Фото © Youtube / People

Наташа сейчас в новой приёмной семье, копит на операцию, ведь Обаме не удалось сделать американскую медицину такой же бесплатной и качественной, как и у нас. Фото © Youtube / People

В 2024 году Наташа сделала ДНК-тест. По его результатам, в этом году ей исполняется около 22 лет. То есть в 2010-м ей и правда было всего шесть или семь. Сейчас она живёт в семье Депол, у неё есть сводная сестра Маккензи. Деполы добры и ответственны, они всеми силами помогают девушке с инвалидностью чувствовать себя полноправным членом общества. Наташа копит полмиллиона долларов, чтобы сделать операцию на позвоночнике, и мечтает о собственном доме.

Интересный факт о том, как эта история связана с фильмом «Брат-2»

Эмо-группа воспела в своих песнях город, где Барнетты оставили свою приёмную дочь одну в не оборудованной для человека с инвалидностью квартире. Фото © Кадр из фильма «Брат-2». Режиссёр Алексей Балабанов, сценарий Алексей Балабанов / Kinopoisk

Эмо-группа воспела в своих песнях город, где Барнетты оставили свою приёмную дочь одну в не оборудованной для человека с инвалидностью квартире. Фото © Кадр из фильма «Брат-2». Режиссёр Алексей Балабанов, сценарий Алексей Балабанов / Kinopoisk

Почти никак, но нашлось удивительное совпадение. Барнетты бросили Наташу в городе Лафайетт. Когда Балабанов снимал вторую часть эпичной истории про взаимопомощь родственников, Данила Багров по сюжету отправился в США. В баре, где брат ищет брата, есть сцена концерта американской мидвест-эмо-группы Sleeping for Sunrise, где она поёт единственную попавшую на запись песню, которая называется Lafayette. Трек посвящён именно этому городу.

Вся история очень похожа на громкое убийство Ди-Ди Бланшар. Её дочь, Джипси Роуз Бланшар, в 2023 году отсидела свой срок и вышла на свободу. История была такая: Ди-Ди показалось, что её абсолютно здоровая дочь — инвалид. Извиняемся за набивший оскомину троп, но женщина буквально приковала здорового ребёнка к коляске и закармливала девочку таблетками. В Интернете Джипси Роуз нашла себе парня, вместе они договорились «устранить» Ди-Ди. У них получилось. После таких историй тридцать тысяч раз задумаешься о том, стоит ли отказываться от своего ребёнка с инвалидностью. Тем более что в Москве и городах-миллионниках медленно, но верно доступная среда для людей с инвалидностью появляется, а медицина не стоит на месте. А у нас на СВО главная причина инвалидности — минно-взрывные травмы, как выяснил Life.ru.

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Анна Волкова
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