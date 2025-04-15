Как и сколько россияне будут отдыхать на майские праздники в 2025 году: основные изменения Как россияне будут работать и отдыхать на майские праздники в 2025 году. Какие изменения произошли на майские праздники, почему их разделили и как теперь будут считаться выходные 1 и 9 мая, рассказывает Life.ru 15 апреля, 09:23 Россиян в мае ждут два блока длинных выходных. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

В мае 2025 года россиян ждут два блока нерабочих дней, что позволит хорошо отдохнуть и уделить время себе, семье и важным для нашего народа праздникам. Это стало возможным благодаря переносам выходных дней с февраля и марта. Всего из 31 календарного дня в мае рабочими будут 18, а выходными — 13. Далее давайте рассмотрим, когда именно мы будем отдыхать.

Как отдыхаем на майские праздники в 2025 году

В 2025 году 1 мая выпадает на четверг, а это означает, что россияне смогут насладиться длительными выходными, которые продлятся до 4 мая включительно. Это прекрасно подходит для тех, кто хочет организовать поездки или провести время с семьёй. Рабочая неделя, предшествующая празднику, будет всего трёхдневной — с 28 по 30 апреля, что добавляет ещё больше радости к предстоящим праздникам.

Такие продолжительные выходные стали возможны благодаря переносу выходного дня: суббота, 4 января, была перенесена на пятницу, 2 мая. Таким образом, на Первомай россияне получат возможность по-настоящему отдохнуть и отметить этот праздник с друзьями и близкими.

На День Победы россияне будут отдыхать четыре дня. Фото © ТАСС / Александр Рощин

День Победы же, отмечаемый 9 мая, в этом году выпадает на пятницу. Праздничные дни начнутся с четверга, 8 мая, который станет нерабочим из-за переноса одного выходного с 23 февраля. Таким образом, россияне смогут отдыхать четыре дня подряд — с 8 по 11 мая, включая субботу и воскресенье. Накануне праздника будет короткая рабочая неделя — с 5 по 7 мая. Это создаст атмосферу торжества и позволит отметить юбилей Победы в кругу близких.

Основные изменения

В этом году самым главным изменением в майских праздниках будет как раз это самое их разделение посредством трёх рабочих дней на два тематических блока. Но и не только это.

Два блока выходных

В этом году с 1 по 4 мая мы будем отмечать праздник Весны и Труда, а затем с 8 по 11 мая пройдёт празднование Дня Победы. Между этими двумя событиями располагаются три рабочих дня, которые позволяют разделить эти события: первый блок идеально подходит для активного отдыха на природе, а второй — для посещения памятных мест и парадов.

Сокращённые рабочие дни

30 апреля (среда) будет сокращённым рабочим днём, что удобно при планировании каких-либо поездок на выходные. В то же время 7 мая останется обычным рабочим днём, что может вызвать некоторые трудности у тех, кто собирается куда-то поехать отдохнуть.

Переносы выходных

Как уже было сказано ранее, для формирования длинных выходных было произведено несколько переносов: суббота 4 января будет заменена на пятницу 2 мая, а воскресенье 23 февраля станет четвергом 8 мая. Это, безусловно, увеличит количество выходных в мае, сохранив при этом баланс между интересами работников и работодателей.

Сокращённые рабочие дни

Отпуск в мае — не самое выгодное решение из-за длинных выходных. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Уже эта тема была затронута, но давайте её закрепим. Перед первым блоком выходных, который посвящён Дню Весны и Труда, 30 апреля будет сокращённым рабочим днём, так как 1 мая, следующий за ним день, является праздничным.

А вот перед чередой выходных, посвящённых празднованию Дня Победы, укороченного рабочего дня 7 мая не будет, так как 8-е — день не праздничный, а выходной, перенесённый с 23 февраля. Как раз 8 мая было бы сокращённым днём, но он в этом году полностью нерабочий.

Важно отметить, что всё, о чём мы говорим в этой статье, касается сотрудников, трудящихся по «пятидневке». Если вы работаете по гибкому или сменному графику 2/2, 3/3, то вас, к сожалению, это не затронет.

В чём преимущества нового формата праздников

А зачем нужно это разделение, ведь сплошные длинные «каникулы», кажется, были бы удобнее для работников. Возможно, так и есть, но формат непрерывных выходных оказывает нагрузку на работодателей и тормозит экономику.

Отдохнуть два раза с небольшим перерывом на работу всё же лучше, так как созданная чёткая граница из рабочих дней между Днём Победы и Первомаем помогает сохранить уникальность каждого праздника. Например, в первый блок можно отправиться на природу, а во второй — посетить памятные мероприятия и культурные события.

Также частые короткие каникулы могут стимулировать интерес к поездкам внутри страны. К примеру, вместо длительных отпусков за границей, люди могут выбирать недолгие путешествия в такие живописные места, как Золотое кольцо, Карелия или Байкал.

Ну и трёхдневный промежуток между праздниками даёт бизнесу возможность реализовать важные проекты, не останавливая работу полностью, что также снижает финансовую нагрузку на работодателей.

Как будут оплачиваться выходные в мае

Майские выходные затронут тех, кто работает по стандартному графику. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Если вы работаете по графику 5/2 и вас вызвали на работу в праздничный или выходной дни, то оплачивается такой выход в двойном размере, либо, если вы согласны, можете отгулять этот выходной в другой день.

Когда лучше всего брать отпуск в майские праздники

При планировании отпуска важно учитывать, сколько рабочих дней в месяце, чтобы получить как можно больше «отпускных». В мае 2025 года всего 18 рабочих дней, что делает этот месяц не самым выгодным для отдыха с финансовой точки зрения.

Однако, если ваша цель не заработать, а максимально насладиться отдыхом, можно взять выходные 5, 6 и 7 мая, что позволит объединить праздники и не выходить на работу целых 11 дней подряд.

Наилучшими месяцами для отпуска в 2025 году являются июль и октябрь, в которых насчитывается по 23 рабочих дня. Август и сентябрь также представляют собой хорошие варианты, поскольку в этих месяцах 22 рабочих дня. Правильный выбор времени для отпуска поможет вам не только отдохнуть, но и сохранить финансовую стабильность.

Авторы Андрей Ананьев