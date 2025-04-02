Производственный календарь на май 2025 Как россияне будут работать и отдыхать в мае в 2025 году. Подробный производственный календарь: сколько рабочих, праздничных и выходных дней будет в мае, как отдыхаем на майские, рассказывает Life.ru 2 апреля, 10:15 В мае россиян ожидают длинные выходные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Kosarevich

Уже по традиции последний весенний месяц подарит жителям нашей страны череду выходных и праздничных дней, что позволит работникам неплохо отдохнуть и набраться сил. Такая возможность появится благодаря двум праздникам — День Весны и Труда и День Победы, а также переносам выходных из других месяцев. Далее более подробно разберём производственный календарь на май 2025 года и выясним, какие конкретно дни будут выходными.

Производственный календарь на май

Май, как всегда, просто изобилует выходными и праздничными днями, в чём вы можете убедиться наглядно.

Производственный календарь на май 2025. Инфографика © Life.ru

Согласно производственному календарю, в мае 2025 года нас ожидает 18 рабочих и 13 дней отдыха. И хотя праздничных дней у нас два: День Весны и Труда — 1 мая и День Победы — 9-го, отдыхать мы будем несколько дольше — с 1-го по 4 мая и с 8-го по 11-е число за счёт переносов, о которых мы расскажем далее.

Главные праздники в мае 2025

В мае россияне отмечают два главных праздника, имеющих глубокие исторические корни, — Праздник Весны и Труда, приходящийся на 1 мая, и День Победы — 9 мая.

Праздник Весны и Труда (1 Мая)

Этот международный праздник известен в разных уголках мира под разными названиями: День Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся и др. Его истоки восходят к 1886 году, когда в Чикаго прошла грандиозная забастовка рабочих, требовавших сокращения рабочего дня и улучшения условий труда. В ответ на эти события в 1889 году конгресс II Интернационала принял решение отмечать Всемирный день солидарности трудящихся 1 мая.

В России первая массовая демонстрация рабочих состоялась в 1897 году, а с 1917 года 1 мая стало официальным праздником. Хотя в последние годы Первомай утратил свою первоначальную политическую значимость, россияне продолжают ценить этот день, воспринимая его как возможность насладиться дополнительными выходными.

День Победы (9 Мая)

На 9 Мая традиционно проводят парады. Фото © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV

День Победы, отмечаемый 9 мая, символизирует победу над фашизмом во Второй мировой войне. Этот день почитается не только в России, но и во всех странах, которые понесли потери в тот ужасный период. В Советском Союзе 9 мая было государственным выходным до 1948 года, после чего на долгое время стало рабочим днём. Однако в 1965 году этот день вновь обрёл статус праздничного выходного.

С тех пор в Москве на Красной площади проходят грандиозные парады, демонстрирующие силу Российской армии и её достижения в области военной техники. В то же время в Европе День Победы отмечается 8 мая, когда Германия подписала капитуляцию, что также служит напоминанием о героизме и жертвах тех трудных времён.

Перенос выходных дней в мае

Как уже было сказано ранее, такие длинные непрерывные выходные в мае получились из-за нескольких переносов из других месяцев, а именно:

4 января (суббота) перенесли на 2 мая (пятница);

23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг).

Эти переносы, как пояснили в Минтруде, позволят более эффективно использовать свободное время и увеличить его продолжительность, с чем трудно не согласиться, ведь куда приятнее отдыхать несколько дней подряд, чем уйти на один день, потом вернуться опять же на день, а после снова пойти на выходные.

В длинные майские праздники многие любят выезжать за город. Фото © ТАСС / Артём Житенев

Нормы продолжительности рабочего времени в мае

Норма рабочего времени в мае 2025 года может быть разной и зависит от формата рабочей недели. В этом году она составляет:

при 40-часовой неделе — 144 часа;

при 36-часовой неделе — 129,6 часа;

при 24-часовой неделе — 86,4 часа.

Как оплачиваются праздничные дни в мае

Работодатели обязаны обеспечивать полную выплату заработной платы своим сотрудникам вне зависимости от того, сколько рабочих или праздничных дней в конкретном месяце. Это значит, что размер зарплаты остаётся неизменным — независимо от количества трудовых дней.

Если сотрудник занят в выходные или праздничные дни, такая работа должна оплачиваться по тарифу, который составляет не менее двойной ставки. В качестве альтернативы — по договорённости с работником — ему может быть предоставлен день отдыха в другой период.

Выгодно ли брать отпуск в мае

Планируя отпуск, который совпадает с праздничными выходными, стоит учитывать, что это может быть не самым выгодным решением. Согласно Трудовому кодексу, праздничные дни не включаются в расчёт отпускных и не подлежат оплате. Таким образом, хотя ваш отпуск может длиться дольше за счёт государственных праздников, выплаты будут меньше, чем если бы вы брали отпуск в другое время.

Самыми продолжительными месяцами с точки зрения рабочих дней (23 из 31 дня — рабочие) — это июль и октябрь. Если ваша цель — увеличить размер отпускных, вам стоит рассмотреть возможность взять отпуск именно в эти месяцы. А вот май, июнь и ноябрь будут не лучшим выбором для планирования отдыха.

Авторы Андрей Ананьев