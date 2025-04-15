Любовь, карьера, расставания: 5 мужей Пугачёвой и что с ними стало после брака с Примадонной

История любовных отношений Аллы Пугачёвой всегда привлекала внимание публики не меньше, чем её творчество. Примадонна официально была замужем пять раз, и каждый брак имел свои особенности. Мы решили вспомнить всех мужей певицы и узнать, как сложилась их судьба после расставания с главной звездой советской и российской эстрады.

Алла Пугачёва никогда не скрывала своей личной жизни от поклонников. Певица всегда жила на виду и не боялась экспериментов ни в творчестве, ни в любви. Каждый её избранник оставил определённый след в её жизни, но только пятеро мужчин получили официальный статус мужа. Как складывались эти союзы и что стало с этими мужчинами после расставания с Примадонной?

Миколас Орбакас: первый муж и отец Кристины

От Орбакаса до Галкина: все официальные браки Аллы Пугачёвой. (справа налево) Алла Пугачёва, её дочь Кристина Орбакайте и отец Кристины Миколас Орбакас. Фото © ТАСС / Антон Денисов

Знакомство Аллы с литовским циркачом произошло во время работы в цирковой бригаде. Молодая Пугачёва после окончания музыкального училища пришла на прослушивание как аккомпаниатор, но её яркая внешность и характер привлекли внимание многих мужчин, включая Орбакаса. Интересно, что именно Алла сделала предложение застенчивому юноше. Брак продлился с 1969 по 1973 год, и главным итогом этих отношений стало рождение дочери Кристины. После развода Миколас женился во второй раз на гимнастке Марине, которая моложе его на 19 лет, в этом браке у него родился сын Фабиан. Сейчас бывший муж Пугачёвой живёт в Москве со своей семьёй.

Александр Стефанович: режиссёр её карьеры и жизни

Личная жизнь Аллы Пугачёвой: кто были её официальные мужья. Фото © ТАСС / Машков Юрий

Второй брак Примадонны с режиссёром Александром Стефановичем длился с 1976 по 1980 год. Именно этот человек сыграл важнейшую роль в становлении звёздного образа певицы. Стефанович разработал пять принципов, которые легли в основу её сценического образа: исповедальность песен, театрализация выступлений, отказ от западных стандартов, создание амплуа одинокой женщины и активный пиар. Отношения закончились после того, как Пугачёва застала мужа с другой женщиной. После развода режиссёр написал автобиографический роман «Кураж» о жизни с Аллой Борисовной и часто делился воспоминаниями на телевидении. Второй бывший муж Пугачёвой скончался летом 2021 года от осложнений коронавируса.

Евгений Болдин: из директора в мужья

Бывшие мужья Пугачёвой: как сложилась их жизнь после Примадонны. Фото © ТАСС / Фомичев Михаил

Третий брак певицы с Евгением Болдиным продлился дольше предыдущих — с 1985 по 1993 год. Болдин начинал как администратор Аллы Пугачёвой, затем стал её директором и продюсером. По слухам, официально оформить отношения пара решила для упрощения зарубежных гастролей. Брак пережил роман Пугачёвой с Владимиром Кузьминым, но не выдержал увлечения певицы Сергеем Челобановым. После расставания с Аллой Борисовной Болдин женился на певице Марине Лях, которая родила ему дочь Машу. Сейчас третий бывший муж Пугачёвой живёт счастливой семейной жизнью, сохранив дружеские отношения с Примадонной.

Филипп Киркоров: роман как в кино

История браков Аллы Пугачёвой: 5 мужей певицы и их дальнейшая судьба. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Брак с Филиппом Киркоровым (1994–2005) стал первым, в котором Пугачёва не только расписалась, но и обвенчалась. История их любви напоминала сказку: Киркоров долго добивался внимания Примадонны, засыпал её цветами и признаниями в любви. Пугачёва превратила молодого певца в настоящую звезду. Однако разница в возрасте и творческие амбиции обоих артистов привели к охлаждению отношений. Интересно, что именно Киркоров познакомил Аллу с её будущим пятым мужем — Максимом Галкиным*. После развода Киркоров продолжил успешную карьеру, став одним из самых ярких и эпатажных артистов российской эстрады.

Максим Галкин*: последний муж и отец двойняшек

Мужчины в жизни Аллы Пугачёвой: от первого брака до союза с иноагентом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Пятым и последним мужем Пугачёвой стал Максим Галкин*. Их брак начался в 2011 году и продолжается до сих пор, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет. В 2013 году у пары родились двойняшки Гарри и Лиза с помощью суррогатной матери: Пугачёва заранее позаботилась о возможности стать матерью, сделав криоконсервацию яйцеклеток. С 2022 года семья проживает за пределами России. Галкин* был признан иностранным агентом за выступления против специальной военной операции.

Что общего у всех мужей Пугачёвой

Интересно, что все мужчины, выбранные Примадонной, всегда были связаны с миром искусства. Среди них циркач, режиссёр, продюсер, певец и комик. Алла Борисовна никогда не выходила замуж за бизнесменов или представителей других профессий. Также заметно, что с каждым новым браком Пугачёва становилась всё более самостоятельной — от Стефановича, который руководил её карьерой, до Галкина*, с которым она строит равноправные отношения.

Жизнь после Примадонны для большинства её мужей сложилась вполне успешно: они создали новые семьи и продолжили карьеру. Но очевидно, что опыт брака с такой яркой и талантливой женщиной оставил глубокий след в судьбе каждого из них. Совсем недавно был день рождения у одногруппника Пугачёвой — знаменитого шансонье Михаила Шуфутинского! Сможете дополнить пропущенные слова из 6 хитов артиста и доказать звание фаната шансона?