Главный референс: Даня Милохин стал прототипом персонажа оскароносного фильма «Анора»

23-летний актёр Марк Эйдельштейн, сыгравший сына российского олигарха Ивана в оскароносном фильме «Анора», поделился процессом создания своего персонажа. Оказывается, режиссёра Шона Бейкера вдохновил образ известного российского тиктокера Дани Милохина, и он даже рассматривал возможность предложить главную роль именно ему.

«Мой герой существует, потому что существует Даня Милохин. Даня выпустил клип, в котором он танцует на улицах Лос-Анджелеса. В этот момент Шон как раз работал над сценарием. Он увидел Даню и подумал: «О! Анора могла бы влюбиться в этого пацана!» Шон начал раскручивать его образ. Даня тогда был в Америке. Для Шона он был главным референсом, и в целом он хотел видеть только его», — рассказал Эйдельштейн на YouTube-шоу «ВПИСКА».

Он отметил, что голливудскому режиссёру запомнился видеоролик, который был снят после ухода Милохина из шоу «Ледниковый период» в 2022 году. В этом клипе тиктокер выглядел раскрепощённо и естественно, демонстрируя провокационные жесты. Он выразил своё недовольство каналом, обвинив его в использовании личной трагедии своей семьи в своих интересах и в занесении его в чёрный список. Этот видеоролик тогда вызвал значительный общественный резонанс.