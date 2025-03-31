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Регион
31 марта, 07:56

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн попал в базу «Миротворца»

Марк Эйдельштейн. Обложка © TACC / AP

Марк Эйдельштейн. Обложка © TACC / AP

В базу данных украинского сайта «Миротворец» внесли российского актёра, звезду нашумевшего американского фильма «Анора» Марка Эйдельштейна.

В список «российский Тимоти Шаламе» попал из-за поездки в Крым, где проходили съёмки фильма «Страна Саша».

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Напомним, Марку Эйдельштейну 23 года, он родился и учится в Нижнем Новгороде. В России артист известен по фильмам «Страна Саша», «Монастырь», «Сто лет тому вперёд», а на весь мир он прогремел после съёмок в драме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. Вместе с ним в ленте сыграл и актёр Юра Борисов. «Анора» удостоилась сразу пяти «Оскаров»: лучший фильм, лучший режиссёр, главная женская роль Майки Мэдисон, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Правда, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в картине.

Александра Вишнякова
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