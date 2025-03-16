«Учится в аспирантуре»: Звезду «Аноры» оправдали после слухов об уклонении от службы в армии
Представитель Эйдельштейна опровергла слухи о проблемах актёра с военкоматом
Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel
PR-менеджер актёра Марка Эйдельштейна Ольга Малаева заявила, что у него нет проблем с военкоматом, а также артист якобы не уклоняется от службы в российской армии. Она заверила, что Эйдельштейн числится в аспирантуре и вообще не должен попасть под весенний призыв.
«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности», — поделилась с ТАСС представитель актёра.
Ранее сообщалось, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна. Звезда «Аноры» не служил в армии и не торопится отмечаться в военкомате. Вместо этого артист посещает светские мероприятия, активно снимается для обложек глянца и знакомится со знаменитостями из Голливуда. Отсрочка у Эйдельштейна уже закончилась.