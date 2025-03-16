«Учится в аспирантуре»: Звезду «Аноры» оправдали после слухов об уклонении от службы в армии

PR-менеджер актёра Марка Эйдельштейна Ольга Малаева заявила, что у него нет проблем с военкоматом, а также артист якобы не уклоняется от службы в российской армии. Она заверила, что Эйдельштейн числится в аспирантуре и вообще не должен попасть под весенний призыв.

«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности», — поделилась с ТАСС представитель актёра.