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16 марта, 09:16

«Учится в аспирантуре»: Звезду «Аноры» оправдали после слухов об уклонении от службы в армии

Представитель Эйдельштейна опровергла слухи о проблемах актёра с военкоматом

Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel

Марк Эйдельштейн. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mark.eydel

PR-менеджер актёра Марка Эйдельштейна Ольга Малаева заявила, что у него нет проблем с военкоматом, а также артист якобы не уклоняется от службы в российской армии. Она заверила, что Эйдельштейн числится в аспирантуре и вообще не должен попасть под весенний призыв.

«Марк учится в аспирантуре, поэтому не думаю, что с этим могут быть сложности», поделилась с ТАСС представитель актёра.

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Ранее сообщалось, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает 23-летнего актёра Марка Эйдельштейна. Звезда «Аноры» не служил в армии и не торопится отмечаться в военкомате. Вместо этого артист посещает светские мероприятия, активно снимается для обложек глянца и знакомится со знаменитостями из Голливуда. Отсрочка у Эйдельштейна уже закончилась.

Татьяна Миссуми
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