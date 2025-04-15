«Редко сравнивают»: Брат Веника из «Папиных дочек» рассказал об актёрской династии

Далеко не все знают, но популярный российский актёр театра и кино Филипп Бледный, прославившийся на всю страну благодаря роли Веника в сериале «Папины дочки», происходит из творческой династии. Его отец — Анатолий Ильич — заслуженный артист России, а брата Илью широкая публика больше знает по голосу.

Голосом Ильи Бледного в российском дубляже разговаривают Джонни Депп, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости. А ещё он снимается в сериала «Провинциальный детектив» на ТВЦ. В беседе с Леди Mail артист признался, что у них с братом и отцом довольно схожие голоса, хотя в профессиональном плане представителей звёздного семейства редко сравнивают.

«Нам троим (мне, папе и Филиппу) очень повезло: при том что мы одинаково трепетно относимся к профессии, к партнёрству в кадре и на сцене, мы одинаково кайфуем от хороших ролей и готовы выкладываться в работе на сто процентов, мы все трое получились очень разными», — подчеркнул Илья Бледный.