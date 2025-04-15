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15 апреля, 09:14

«Редко сравнивают»: Брат Веника из «Папиных дочек» рассказал об актёрской династии

Актёр Бледный: Меня редко сравнивают в профессиональном плане с братом Филиппом

Братья Филипп и Илья Бледные. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / filippblednyj, ilyablednyy

Братья Филипп и Илья Бледные. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / filippblednyj, ilyablednyy

Далеко не все знают, но популярный российский актёр театра и кино Филипп Бледный, прославившийся на всю страну благодаря роли Веника в сериале «Папины дочки», происходит из творческой династии. Его отец — Анатолий Ильич — заслуженный артист России, а брата Илью широкая публика больше знает по голосу.

Голосом Ильи Бледного в российском дубляже разговаривают Джонни Депп, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости. А ещё он снимается в сериала «Провинциальный детектив» на ТВЦ. В беседе с Леди Mail артист признался, что у них с братом и отцом довольно схожие голоса, хотя в профессиональном плане представителей звёздного семейства редко сравнивают.

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«Нам троим (мне, папе и Филиппу) очень повезло: при том что мы одинаково трепетно относимся к профессии, к партнёрству в кадре и на сцене, мы одинаково кайфуем от хороших ролей и готовы выкладываться в работе на сто процентов, мы все трое получились очень разными», — подчеркнул Илья Бледный.

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Борис Эльфанд
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