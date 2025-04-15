Галкин нашёл для Пугачёвой всего три слова в её 76-й день рождения

15 апреля 2025 года Алла Пугачёва отмечает своё 76-летие за границей — торжество проходит на Кипре, где она живёт вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми. Юморист уже поздравил Примадонну с праздником, выложив пост у себя в соцсети.

«С днём рождения, любимая!» — написал он.

В отличие от прежних лет, когда дни рождения Пугачёвой сопровождались шумными и пышными праздниками в подмосковной деревне Грязь, на этот раз всё проходит в спокойной, семейной обстановке. Ранее на её юбилеи съезжались известные артисты и политики, что нередко вызывало недовольство соседей из-за громкой музыки и пробок. Сегодня же Алла Борисовна предпочитает уединение.

Напомним, что не так давно уехавшая из России народная артистка выпустила две песни о войне. Композитором «Поцелуев войны» является Андрей Мисин, слова придумал Андрей Ордынец. Вторая композиция называется «Мама» и исполняется от лица матери, которая горюет по погибшему на фронте сыну. В России уже призвали проверить песню Пугачёвой на дискредитацию специальной военной операции.