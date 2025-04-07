Главной причиной инвалидности после СВО оказались минно-взрывные травмы
Замглавы ФЦКР Морозова: 60% бойцов СВО с инвалидностью присвоена II группа
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Минно-взрывные травмы являются главной причиной инвалидности среди участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила журналистам в понедельник Елена Морозова, замруководителя Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР).
По ее информации, 58,3% военнослужащих СВО, ставших инвалидами, имеют инвалидность второй группы, при этом 85% из них получили ее в результате комбинированных минно-взрывных травм.
«Основная проблема заключается в социальной реинтеграции этих людей, так как у них, помимо физических повреждений, наблюдаются множественные нарушения и ограничения в жизнедеятельности. Это молодые люди с большим потенциалом впереди», — подчеркнула Морозова.
Напомним, что ещё в прошлом году президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью. Глава государства лично посетил центр, где проходят реабилитацию бойцы СВО после ранения. Кроме того, российский лидер поручил создать турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью.