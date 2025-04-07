Главной причиной инвалидности после СВО оказались минно-взрывные травмы

Минно-взрывные травмы являются главной причиной инвалидности среди участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила журналистам в понедельник Елена Морозова, замруководителя Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР).

По ее информации, 58,3% военнослужащих СВО, ставших инвалидами, имеют инвалидность второй группы, при этом 85% из них получили ее в результате комбинированных минно-взрывных травм.