Специальная военная операция (СВО)
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Регион
18 января, 16:51

Госдума предоставит бойцам СВО с инвалидностью право на выбор места в самолёте

Российские парламентарии готовят документ, который позволит гражданам, получившим инвалидность во время участия в специальной военной операции (СВО), выбирать места в салонах самолётов в приоритетном порядке. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

В беседе с Инфо24 она отметила, что ветераны СВО, получившие ранения, которые являются основанием для присвоения инвалидности, должны иметь возможность по собственному усмотрению выбирать наиболее комфортные места в салоне пассажирских лайнеров, выполняющих рейсы по России. На сегодняшний день за данную услугу авиаперевозчики взимают дополнительную плату.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос с трудоустройством бойцов СВО с инвалидностью. Глава государства лично посетил центр, где проходят реабилитацию бойцы СВО после ранения. Кроме того, российский лидер поручил создать турниры по профмастерству для ветеранов СВО с инвалидностью.

Обложка ©

pixabay / OrnaW

Борис Эльфанд
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