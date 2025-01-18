Госдума предоставит бойцам СВО с инвалидностью право на выбор места в самолёте

Российские парламентарии готовят документ, который позволит гражданам, получившим инвалидность во время участия в специальной военной операции (СВО), выбирать места в салонах самолётов в приоритетном порядке. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

В беседе с Инфо24 она отметила, что ветераны СВО, получившие ранения, которые являются основанием для присвоения инвалидности, должны иметь возможность по собственному усмотрению выбирать наиболее комфортные места в салоне пассажирских лайнеров, выполняющих рейсы по России. На сегодняшний день за данную услугу авиаперевозчики взимают дополнительную плату.