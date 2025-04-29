Тест: Эти зажигательные танцы повторял весь СССР! Угадаете, из каких они фильмов, на 6/6?

Танцевальные сцены в советском кино — это не просто красивые движения под музыку, а настоящие визитные карточки фильмов, по которым мы безошибочно узнаём и саму эпоху, и характеры героев. Вспомните, как много они могли рассказать без слов: робкие шаги первых свиданий, раскрепощённые движения на народных гуляниях, ироничные пляски во время застолий или изысканные движения влюблённых — каждый такой эпизод запоминался навсегда! А сможете ли вы узнать советские фильмы по танцам?